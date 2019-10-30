Северные регионы ЦФО пострадали от шквалистого ветра, порывы которого достигали 26 метров в секунду.

В Ярославле, на проспекте Орджоникидзе, остановка не выдержала порывов ветра... Фото: https://vk.com/yarchat

По данным компании "Россети Центр", ураган обрушился на Тверскую, Ярославскую, Костромскую, Владимирскую, Ивановскую области, а также Псковскую, Нижегородскую и Республику Марий Эл. В результате немало населенных пунктов осталось без электричества.

В Ярославле перебои с электроснабжением возникли в части Дзержинского и Заволжского районов. Всего, по данным мэрии, - в 273 многоквартирных домах, 15 школах, шести детсадах, 167 частных домах и на двух котельных, из-за чего дома двух микрорайонов остались без отопления. Кроме того, шквалистый ветер выворачивал с корнем деревья, которые падали прямо на дома, переворачивал остановки, валил строительные заборы и дорожные знаки, сминал и рвал кровли. С одного из многоквартирных домов даже сорвало утеплитель, который жильцы прикрепили на наружных стенах своего жилья.

В Рыбинске из-за скачков напряжения на электросетях ночью тоже возникли проблемы на городских котельных и станциях подъема воды в микрорайоне Копаево и в центре города. На административном здании, где располагаются департаменты социальной защиты и образования, частично разрушена кровля.

На участках Ярославль - Александров, Рыбинск - Сонково и Вологда - Данилов Северной железной дороги из-за урагана, повредившего линии связи, ночью на 28 октября встали поезда: 11 - дальнего следования и три пригородных.

Шквалистый ветер в Костромской области также стал причиной падения деревьев и шифера с крыш, обрыва проводов электропередачи, обрушения дорожных знаков.

В Тверской области серьезнее всего пострадали Вышневолоцкий и Кашинский городской округи, Бежецкий, Бологовский, Калязинский и Кесовогорский районы. Восстанавливать электроснабжение там пришлось 125 ремонтным бригадам и 132 единицам спецтехники.

В облправительстве пояснили, что на период восстановительных работ населенные пункты были запитаны по временным схемам электроснабжения, для конечных пользователей электричество подавалось с резервных источников питания.

В Ярославле и Рыбинске перебои с электричеством, по заверению властей, устранили уже утром 28 октября, но другие разрушительные последствия разгула стихии ликвидированы далеко не везде. Нанесенный ураганом ущерб сейчас устанавливается.

Тем временем

По данным синоптиков, в названных городах еще сохраняется вероятность шквалистого ветра. Жителей призывают соблюдать меры безопасности. При усилении ветра власти рекомендуют не выходить без необходимости на улицу и ограничить использование личного автотранспорта.