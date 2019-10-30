В Твери полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего после ДТП

В Твери полицейские задержали водителя, который утром 30 октября на скользкой дороге опрокинул маршрутный автобус в кювет и сбежал с места происшествия.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, мужчина прятался в съемной квартире.

- Сейчас в отношении водителя составляются необходимые административные материалы. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, ДТП с участием маршрутного такси ПАЗ № 205 произошло около десяти часов утра на улице Димитрова в Твери: выбрав на скользкой дороге неправильный скоростной режим и не справившись с управлением, водитель маршрутки опрокинул автобус в кювет. Пострадали три человека.

Начальник УГИБДД УМВД по Тверской области Денис Черных заявил, что в отношении перевозчика, которому принадлежит автобус, будет проведена проверка. Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении собственника дороги, поскольку она не была обработана от наледи.