Новости

СК завершил расследование изнасилований в челябинском детдоме 19:10
Алексей Гуськов прокомментировал скандал вокруг своей жены 19:10
В Москве задержан директор Физического института имени Лебедева 19:08
Пробки в Москве достигли 9 баллов 19:06
Центробанки Беларуси и России согласовали подходы по интеграции в финансовой сфере 19:00
Телеканал "МИР" вернет шоу "Слабое звено" и запустит свои сериалы 18:58
На экс-мэра Красноперекопска завели уголовное дело 18:57
Убитый главарь ИГИЛ аль-Багдади выдавал себя за торговца тканями 18:55
Рэйчел Вайс сыграет главную роль в фильме об Элизабет Тейлор 18:45
В театре прокомментировали инцидент с актрисой Лидией Вележевой 18:41
Ксения Собчак представила новое шоу о семье Яны Рудковской 18:27
В Госдуме оценили решение Дании по прокладке "Северного потока-2" 18:25
В Подмосковье в ДТП погибли пять человек 18:23
Незарегистрированное в РФ лекарство стали бесплатно выдавать в Подмосковье 18:15
В Онежском озере утонул рыбак, еще двое пропали 18:14
На выезде из Лефортовского тоннеля в Москве потушили автомобиль 18:13
Будапешт заблокировал вето НАТО по Украине из-за венгерского меньшинства 18:09
В Твери полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего после ДТП 18:07
Два человека погибли в аварии на Варшавском шоссе 17:57
В Казани 8 человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса 17:43
В Петербурге умерла дочь Ирины Богачевой музыкант Елена Гаудасинская 17:32
Московские врачи спасли 91-летнюю пациентку после инсульта 17:25
Подросток, обвиняемый в изготовлении СВУ, отпущен под домашний арест 17:20
Будапешт наложил вето на декларацию НАТО по Украине 17:17
Румас рассказал о подготовке интеграционных документов в СГ 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
30.10.2019 18:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Твери полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего после ДТП

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Твери полицейские задержали водителя, который утром 30 октября на скользкой дороге опрокинул маршрутный автобус в кювет и сбежал с места происшествия.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, мужчина прятался в съемной квартире.

В Казани 8 человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса

- Сейчас в отношении водителя составляются необходимые административные материалы. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, ДТП с участием маршрутного такси ПАЗ № 205 произошло около десяти часов утра на улице Димитрова в Твери: выбрав на скользкой дороге неправильный скоростной режим и не справившись с управлением, водитель маршрутки опрокинул автобус в кювет. Пострадали три человека.

Начальник УГИБДД УМВД по Тверской области Денис Черных заявил, что в отношении перевозчика, которому принадлежит автобус, будет проведена проверка. Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении собственника дороги, поскольку она не была обработана от наледи.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

За рекламу наркотиков в интернете предлагают сажать на 7 лет
Путин не примет участие в саммите АТЭС в Чили
Посольство Израиля в России приостановило работу
В МИД ответили на планы Украины провести учения возле Крыма
Первый пуск "Булавы" с "Князя Владимира" сняли на видео