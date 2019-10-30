Состояние раненного при стрельбе в Забайкалье солдата ухудшилось

Состояние одного из выживших при стрельбе в Забайкалье - солдата-срочника Евгения Графова - ухудшилось. Молодой человек вновь находится без сознания в больнице Москвы, куда его привезли на лечение два дня назад.

"Помощь оказывается, но пока он в себя не приходит. На связь с нашей семьей ни представители власти, ни военные, ни общественные организации не выходили", - сказала ТАСС сестра пострадавшего Елена Графова.

Напомним, в минувшую пятницу солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов во время смены караула открыл огонь из табельного оружия по своим сослуживцам. Это произошло в воинской части ЗАТО Горный в Забайкальском крае. Сначала он застрелил двух офицеров. После приказал солдатам лечь на пол и расстрелял их. Были убиты восемь человек, в том числе пятеро солдат срочной службы и один контрактник. Еще двое военнослужащих получили ранения. Сам Шамсутдинов сдался и был задержан. Читинский гарнизонный военный суд арестовал его на два месяца.

Расследуется уголовное дело по статье об убийстве двух и более и лиц, в рамках которого срочника направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. В обстоятельствах трагедии, помимо СК, разбирается специальная комиссия во главе с замминистра обороны РФ Андреем Картаполовым. По предварительным данным, причиной убийства стал конфликт рядового с одним из офицеров вкупе с серьезным психологическим напряжением. Шамсутдинов в содеянном не раскаивается.