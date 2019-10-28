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28.10.2019 12:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Выживший при стрельбе в воинской части Забайкалья тюменец очнулся

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уроженец Тюменской области Евгений Графов, который проходил срочную службу в воинской части в Забайкалье и пострадал во время стрельбы, пришел в сознание. Молодой человек находится сейчас в московской клинике.

Напомним, 25 октября в воинской части ЗАТО Горный военнослужащий ремонтно-технической базы во время смены караула открыл огонь из табельного оружия по сослуживцам. Погибли восемь человек, еще двое получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших оказался и тюменец.

Фото: iStock
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"Несколько часов назад моего брата доставили в медучреждение Москвы, там ему оказывают всю необходимую помощь. О его состоянии нам не сообщают. Единственное, что удалось узнать, что Женя пришел в сознание. Никаких допросов в ближайшее время, как мы знаем, с ним проводиться не будет", - рассказала ТАСС сестра солдата Елена Графова.

По факту трагедии в военной части возбуждено уголовное дело об убийстве (ч 2 ст 105 УК РФ). Стрелявшего - так же призванного из Тюменской области срочника - отправят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Следствие полагает, что у солдата случился нервный срыв на почве личных обстоятельств, не связанных с прохождением военной службы. Друзья и близкие Рамиля Шамсутдинова не верят в случившееся. Отец задержанного солдата рассказал СМИ, что сын собирался остаться служить по контракту, не жаловался ни на кого, и ни на что в части.

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