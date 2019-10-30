В смерти 12-летней россиянки на турецком курорте обвинили ее мать

Мать 12-летней россиянки, которая утонула в бассейне во время отдыха на турецком курорте Бодрум, в гибели своей дочери. Правоохранительные органы Турции аргументируют свою позицию тем, что мать не уследила за своим ребенком, сообщил на своей странице "Вконтакте" отец погибшей девочки Андрис Лейкуцис.

Женщина считается обвиняемой второй степени. Основными обвиняемыми значатся сотрудники отеля.

Лейкуцис также сообщил, что запись с камеры наблюдения бассейна таинственным образом исчезла. Видео обрывается на моменте, когда 12-летняя девочка ходит по краю бассейна.

Напомним, 18 августа на курорте руку девочки засосало в трубу бассейна.

Отец бросился спасать ребенка, стали помогать другие отдыхающие, но освободить руку из трубы долгое время не получалось. Когда школьницу подняли на поверхность, она уже не дышала.

В состоянии комы девочку доставили в турецкую больницу. Несколько дней она была без сознания. На помощь турецким коллегам прибыли врачи из Петербурга. Но несмотря на все усилия докторов, девочка скончалась. В начале сентября ее тело привезли в Россию и похоронили.

Сейчас семья девочки надеется на справедливое расследование.

- Если к нам отнесутся формально и равнодушно, к нашему делу не подключатся лучшие следователи, то производители "смертельных горок" останутся безнаказанными, а эта ситуация может повториться, уже в России с другими детьми, - отметил Лейкуцис.