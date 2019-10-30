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Рубрика: Легковые авто

"Убийцу "Патриота" начнут собирать в России в 2020 году

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Haval. Фото: Пресс-служба Haval.
Фото: Пресс-служба Haval.

Производство рамного внедорожника Haval H5 на заводе компании в Тульской области стартует в конце первого квартала будущего года, сообщает портал Drom.ru со ссылкой на топ-менеджера ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус".

До конца текущего года на заводе рассчитывают завершить монтаж сварочного оборудования, после новогодних каникул начнут обучение сотрудников и приступят к тестовой сборке Haval H5.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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О плановых объемах производства достоверной информации пока нет. Но сообщается, что локализация штамповки кузовных деталей не планируется - они будут приходить готовыми из Китая.

Напомним, что Haval H5 - это очередное воплощение хорошо известного на российском рынке Great Wall Hover. Его еще часто называли "убийцей" УАЗ "Патриот".

В Китае внедорожники H5 оснащаются только двухлитровыми турбомоторами - бензиновым и дизельным. В Поднебесной Haval H5 в пересчете на российскую валюту сейчас предлагается по цене от 975 000 до 1 236 000 рублей.

Завод Haval в Тульской области работает с июня 2019 года. Сейчас на нем производят кроссоверы Haval F7, Haval F7x и Haval H9.

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#Haval