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29.10.2019 11:00
Рубрика: Легковые авто

Завод Haval под Тулой начал выпуск третьей модели

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Haval. Фото: Пресс-служба Haval.
Фото: Пресс-служба Haval.

Российское представительство Haval объявило о старте производства внедорожников H9 на автозаводе компании в Тульской области. Это уже третья модель, которая встала на конвейер в России, после классического кроссовера F7 и купеобразного F7x.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Речь идет об актуальной для нашего рынка версии H9, который продается в автосалонах Haval и сейчас. У рамного внедорожника будут два двигателя - бензиновый и дизельный 2-литровые агрегаты, выдающие 245 и 190 л.с. соответственно. В паре с ними работает классический 8-диапазонный "автомат". Полный привод доступен во всех версиях. Компоновка салона предполагает 5 и 7 мест.

Напомним, Haval H9 - самый дорогой китайский автомобиль в России. Его стоимость, даже если учитывать скидки, составляет от 2 532 000 до 2 712 000 рублей. Станет ли локализованный внедорожник дешевле - большой вопрос. Но еще на Московском автосалоне 2018 года руководители китайской компании обещали "интересные цены" для "девятки" в том случае, если ее будут собирать в нашей стране.

Фото: Navigator84 / wikimedia.com
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Новый H9, уже вышедший на рынок Китая, еще дороже, чем нынешний. Но он стал ярче, технологичнее и проходимее. Так, у него появилась возможность принудительной блокировки межколесного дифференциала в передней оси - в дополнение к задней блокировке. Такая функция есть у редких вездеходов типа Gelandewagen и Jeep Wrangler. Кроме того, машину оснастили внедорожным круиз-контролем, работающим на минимальной скорости до 12 км в час.

Как пояснили на недавнем пресс-завтраке руководители российского представительства Haval, у нас такой автомобиль не появился лишь потому, что оснастку для производства завезли в Тульскую область еще тогда, когда новинка не была представлена. Не исключено, что со временем модель все же обновится и в России.

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#Haval