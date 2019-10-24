В Haval рассказали, когда достигнут результатов Kia и Hyundai

Автопроизводитель Haval через 5 лет станет продавать в России столько же автомобилей, сколько сейчас передают своим клиентам корейские Kia и Hyundai. То есть около 100 тысяч автомобилей в год. Такие амбициозные планы озвучили в российском представительстве китайской компании на пресс-завтраке, состоявшемся накануне в Москве.

Если читатель посмеется над этой информацией, он скорее всего живет стереотипами и ни разу не садился за руль китайского кроссовера. Журналистам это делать доводилось не раз - и все прежние установки у многих уже сняты. В то, что Haval (и не только ему) по силам догнать корейцев, уже вполне верится. Сомнения остаются только на тему, когда именно это случится.

Кстати, нынешней весной пресса и интернет бурно обсуждала планы GAC Motor - с нуля добиться в России продаж в 50 тысяч единиц в год. Но Haval, с которым и предстоит конкурировать новичку из Гуанчжоу, поднял планку вдвое выше - и это не прозвучало сенсацией. Просто тот же Haval уже вышел на первое место по продажам в России среди китайских брендов. И первым построил здесь завод. И первым переформатировал дилерскую сеть. И да, пусть не все идет гладко и в любом случае такие цифры отдают прожектерством, но к этим заявлениям стоит прислушаться.

Haval сразу выходил на рынок - глобальный рынок - под слоганом "SUV-бренд номер 1". И действительно движется к намеченной цели. Модель H6 уже входит в топ-10 мировых бестселлеров среди вседорожников. А постепенно ее догоняет представитель нового семейства - кроссовер F7. В том числе и благодаря российским продажам. У нас, правда, как признают в Haval, с "семеркой" случилась накладка. Там банально ошиблись с недооценкой спроса на топовые комплектации. Из-за этого они оказались в дефиците. В итоге в автосалонах машины есть, но покупать их люди не спешат, ожидая премиум-версии. В итоге план продаж на этот год - 15 тысяч машин - выполнен не будет. В компании об этом заявляют прямо. Но проблемы не видят. Только учатся на своих ошибках. И со следующими локализованными моделями такого случиться не должно.

Купе-кроссовер Haval F7x стартует уже в ноябре, затем у дилеров появится и внедорожник H9. Оба уже производятся на тульском заводе, но второй - пока в предсерийном режиме. Очевидно, что рассчитанный на 80 тысяч единиц продукции в год завод впоследствии загрузят и другими моделями, но пока их названия держат в секрете. Впрочем, выбор у материнской компании Great Wall большой - несколько Haval серии H и F, а еще премиальные Wey и пикапы. Последние в этом ряду не случайно. Очень показательные снимки опубликовала недавно пресс-служба тульского губернатора Алексея Дюмина. Во время поездки в Китай и посещения объектов Great Wall он самое пристальное внимание обратил на пикапы новой серии P. Кто знает, не был ли этот интерес предметным.

Кстати, в той поездке Дюмин был не один и не только с тульскими чиновниками, но и с замглавы Минпромторга Александром Морозовым. А потому прозвучавшее на пресс-завтраке заявление, что Haval скоро подпишет с этим министерством специальный инвестконтракт, не удивило. Подпишет - и получит промышленные льготы взамен на еще больший объем финансовых вложений. Исполнительному директору представительства Haval Жерому Сего, кстати, пришлось напомнить нетерпеливым журналистам, заявившим об убыточности тульского завода, что период инвестирования доходности и не предполагает. Но все впереди. Чтобы продавать по 100 тысяч машин в год, Haval придется вывести свое производство на максимальную мощность.

Впрочем, недаром на покорение такой цели компания берет 5 лет. "Быть номером один - значит быть номером один во всем и везде", - сказал Жером Сего. И перечислил некоторые слагаемые успеха: широкие линейка автомобилей и дилерская сеть, безупречные сервис и условия продаж. Haval уже начал работать в этих направлениях - стоит только посмотреть, какие автосалоны и в каких городах открывает компания. Если эта тенденция продолжится, то, очевидно, что через 5 лет китайцы догонят ушедших ранее в отрыв корейцев. И даже если не по числу продаваемых машин, а только по удовлетворенности клиентов - это уже будет большой успех.