Chery Tiggo 4. Почему критика этого кроссовера огорчит владельцев Creta

Тест-драйвов китайских автомобилей становится в СМИ все больше. Это и не удивительно, учитывая, какими темпами компании из Поднебесной расширяют ассортимент своей продукции в нашей стране. Однако большинство статей, которые появляются по итогам журналистских поездок, содержат один и тот же набор "штампов". Дескать, в салоне машины нет фенольного запаха, зазоры между кузовными деталями удивили единообразием, сидеть "самому за собой" оказалось неожиданно комфортно, однако дизайн напомнил лучшие европейские образцы автопрома, а мотор для "китайца" традиционно слабоват.

Пожалуй, от этих клише пора навсегда отказаться.

Ну нет уже несколько лет никаких неприятных запахов в новых китайских автомобилях, а щели действительно ровные. Станки и их оснастка на заводах в Поднебесной точно такие же, как в Германии или США. И к этому стоит уже привыкнуть.

Простор? Остаются, конечно, компакты, в которых на втором ряду может быть тесновато, но это справедливо к любым миниатюрным моделям - вне зависимости от происхождения. А уж если говорить о происхождении, то общая тенденция, продиктованная китайским производителям китайскими же потребителями, состоит в том, что комфорт для пассажиров не менее важен, чем комфорт для водителя. Не случайно же именно в КНР появились длиннобазные седаны и кроссоверы с буквой L (long - длинный) в названии. Растягивая колесные базы и заваливая спинки задних диванов, проблему комфорта в салоне автокомпании из Поднебесной в целом решили. Пусть где-то и в ущерб вместительности багажного отделения.

Дизайн? Ну очевидно же, что какие-то уникальные художественные решения встречаются все реже - как новые сюжеты в литературе или кино. Все лучшее давно придумано, и у современных стилистов стоит задача применить эти наработки оптимальным образом. Кому-то удается лучше, кто-то делает это топорно. Но китайские автокомпании внезапно оказались чуть ли не в авангарде этого направления. Почти в каждой из них работают люди, которые набрались опыта в европейских и японских брендах и которым еще есть что доказывать в этой профессиональной жизни. Потому упрекать "китайцев" в плагиате с каждым разом все труднее. А появляются и обратные примеры - когда у того же Volkswagen встречаются черты, ранее замеченные у Chery.

Наконец, пятый стереотип - о моторах. Да, полностью изжить его пока не удается - но для этого у китайцев и нет существенного стимула. Сама манера вождения местных водителей, с нашей точки зрения, весьма своеобразна. Даже на пустой городской дороге никто и не подумает вдавить педаль газа в пол. А на шоссе резких ускорений просто не требуется. Как правило, встречные потоки там разделены, а полос столько, сколько достаточно для опережений без обгонов. Впрочем, и этот "штамп" скоро окажется лишним. Решая экологические и экономические задачи, китайцы попутно улучшили динамику своих машин. Если брать в расчет новинки, то они все чаще оснащаются турбированными моторами, которым удается достигать пика крутящего момента быстрее, чем атмосферным. И судя по результатам продаж, россиян это тоже устраивает.

Другими словами, журналистам стоит перестать относиться к китайским автомобилям как… к китайским автомобилям. Ведь даже для Lada с УАЗом, не говоря уже о иномарках из Европы и Японии, подобных клише в текстах нет.

Все вышесказанное в полной мере относится к Chery Tiggo 4. Да, здесь нет никакого неприятного запаха и плохо подогнанных деталей. Тут просторный салон и самобытный дизайн. И писать обо всем это - очевидный моветон. А вот двигатели - теперь на выбор. Альтернативу 2-литровому "атмосфернику" мощностью 122 л.с. с октября составил турбированный 1.5, способный выдать 147 л.с. Первый работает в паре с бесступенчатым вариатором, второй - с роботизированной преселективной трансмиссией.

Корреспонденту "РГ" в ходе тест-драйва на дорогах Казахстана удалось опробовать в деле обе версии. И, пожалуй, 25 лишних "лошадок" стоят того, чтобы за них доплатить 90 тысяч рублей. Разница в динамике между комплектациями Techno и Cosmo заметна сильнее, чем между режимами Eco и Sport. А еще вариатор способствует появлению лишнего шума. В том смысле, что имитации переключения передач у коробки не чувствуется, а крепкое нажатие на акселератор загоняет двигатель чуть ли не за 6 тысяч оборотов. Раздается откровенный рев, а подхват ощущается далеко не сразу.

Турбо, разумеется, тоже ревет, но куда благороднее. Да и отклик на газ, конечно, ощутимее. "Робот" быстро и грамотно перебирает все 6 передач, а мотору, чтобы придать машине ускорение, достаточно 2 тысяч оборотов. Спортивной динамики в любом случае не получается, но для оперативных маневров этого достаточно. С вариатором на узких кое-где казахстанских дорогах идти на обгон было страшновато, а в версии Cosmo все комплексы моментально исчезли.

Кстати, еще один распространенный журналистский шаблон касается как раз темы "комплексов". О понравившихся автомобилях из Поднебесной коллеги любят писать, мол, это "китаец", в котором не стыдно ехать. Но не удивила бы читателя подобная фраза относительно Hyundai Creta? А ведь Tiggo 4 - типичный одноклассник корейского кроссовера. Их вполне можно сравнивать. И если в чем "китаец" "корейцу" изначально и уступает, так только в двух вещах. У него не имеется полного привода. А у самой марки и ее дилеров еще нет такого имиджа. Последнее, впрочем, - дело наживное.

Дизайнеры Chery, между прочим, смогли за счет выштампованных штрихов на крышке капота создать ощущение, что это крупный автомобиль. Ну в самом деле - во-первых, сиденье хорошо лифтуется за счет электрических регулировок. Во-вторых, руль можно настроить идеально во всех направлениях. И когда, удобно и высоко устроившись, цепляешь взглядом рельеф крышки капота, ловишь весьма интересное ощущение - как за рулем какого-нибудь солидного внедорожника.

А сравнение Tiggo 4 с внедорожником, как выяснилось, не такая уж и большая натяжка. Организаторы тест-драйва немало рисковали, выбрав часть маршрута по настоящему бездорожью. Где-то с мелким щебнем и бесконечными выбоинами, а где-то это и вовсе были горные тропы - с приличным уклоном и каменистой поверхностью. И когда моноприводные "четверки", имитируя с помощью Traction Control блокировку дифференциала, упорно преодолевали все эти препятствия, надо было видеть удивленные лица журналистов и гордые - организаторов. "А ведь мы еще раз напомним: Tiggo 4 - это городской кроссовер", - слышалось всякий раз, как серые от дорожной пыли "паркетники" взбирались на очередное плато.

Правда, последний тезис и без напоминаний подтверждался при скоростной езде на пересеченной местности. Подвеска не всегда успевала отрабатывать крупные ямы и препятствия, возвращаясь в нормальное положение с приличным отбоем. Стук, прямо скажем, был довольно неприятным. Но хотелось бы посмотреть на водителя, который бы так же гонял свою машину по камням и ухабам. А при спокойной езде особого дискомфорта не возникало.

Руль, кстати, в Tiggo 4 вполне понравился. В меру хваткий, в меру информативный, никаких вопросов по его работе не возникло. Пару раз мы с коллегой попробовали что-то вроде пресловутого "лосиного теста", попытавшись объехать внезапно возникшее "препятствие". Как будет в реальности с крупным животным - судить не беремся. Тут многое зависит от водителя с лосем. Но замеченную в последний момент ямку кроссовер обойдет без раскачки и лишнего крена. То же самое - и с торможением. Все происходит предсказуемо - придраться не к чему.

И здесь мы вновь возвращаемся к теме стереотипов. Придираться к Chery Tiggo 4 так, как к китайскому автомобилю из начала нулевых, - по меньшей мере странно. Да, он мог бы быть лучше в каких-то компонентах - но стал бы и дороже. А как кроссовер за миллион с небольшим "четверка" смогла приятно удивить. За эти деньги у нее есть подогрев всего, чего только можно, включая лобовое стекло, руль, задний диван. Ее водитель может одним нажатием кнопки опустить и поднять любое из стекол. А еще, подобно владельцу дорогого Land Rover, приехав на реку, выйти из машины без ключа, закрыть ее с помощью сенсорного экрана браслета-часов, искупаться, а затем открыть простым нажатием на экран. Ну а про управление "мультимедийкой" жестами и говорить нечего - как оно вообще попало в относительно бюджетную машину?

И да, система не глючит, она - реагирует! Правда, порой даже слишком чутко. Пару раз, активно размахивая руками в разговоре, мы включали кондиционер на полную мощность и сбивали настройки радиоприемника. Да, улыбаясь прокомментировали представители Chery, но управление жестами можно и отключить. Мы с коллегой в ответ тоже улыбнулись: ну уж нет, деактивировать такую систему совсем не хочется. Для водителя это не только лишнее развлечение в утомительном путешествии. Теперь ему не докучает пассажир, который вдруг захочет сделать музыку погромче. Покрутит пальчиком рядом с сенсором - и увеличит децибелы. Это гораздо лучше, чем когда кто-то начинает тянуть руки к монитору мультимедийки или даже рулю.

В общем, Chery Tiggo 4 идеален для того, чтобы разрушить прежние стереотипы о китайских автомобилях. У тех, кто привык судить о них по ширине зазоров в районе задних фонарей, безусловно, появятся новые поводы для критики. Скажем, на тему высокой чувствительности сенсора жестов. Или что для цифрового экрана на приборной панели можно выбрать всего три цвета. Или что круиз-контроль есть уже в стандартной комплектации, но даже в топовой он не адаптивен. Главное - не переборщить с эмоциями. Владельцы тех же Creta могут принять такие жалобы за тонкий троллинг.