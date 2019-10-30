В Госдуме оценили решение Дании по прокладке "Северного потока-2"

В думском комитете по энергетике назвали торжеством здравого смысла согласие Дании на прокладку газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе страны.

Ранее стало известно, что Датское энергетическое агентство выдало оператору проекта разрешение на прокладку газопровода. "Северный поток-2" пройдет по территории страны по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. В целом же проект охватывает исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Датчане долго "тянули", но решение ожидаемое, отметил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в комментарии RT. Он напомнил, что практически по этому же маршруту проходил "Северный поток-1". Кроме того, недавно датские власти дали разрешение на проход по своей территории трубопровода из Норвегии в Европу, так что оснований отказать консорциуму по "Северному потоку-2" не было.

В итоге "здравый смысл восторжествовал", и нет никаких сомнений, что проект будет сдан по графику, отметил Ананских.

Ранее новость прокомментировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который напомнил, что ожидание длилось более двух лет, что стало следствием "мощного давления" на Данию. Как полагает парламентарий, на датских политиков подействовал аргумент президента РФ Владимира Путина о том, что в случае отказа Копенгагена Москва будет готова рассмотреть другие маршруты.