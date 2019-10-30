В России отзывают более 700 Skoda Rapid

Росстандарт сообщил о программе по проведению добровольного отзыва автомобилей Skoda Rapid, проданных в нынешнем году. Под действие кампании попадают 718 транспортных средств.

Проверить, есть ли VIN-код автомобиля в списке, можно на сайте. Также официальные представители производителя должны прислать автовладельцам письма, либо позвонить и проинформировать о начале кампании.

Как уточняет ведомство, причиной отзыва стала возможная ошибка в конфигурации MBConnect, из-за чего система ЭРА-ГЛОНАСС не работает должным образом.

Владельцам Skoda Rapid, попадающих под отзыв, рекомендовано связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на сервис. На автомобилях Skoda необходимо активировать систему ЭРА-ГЛОНАСС: все ремонтные работы будут произведены бесплатно.

В конце сентября компания отправила Skoda Octavia и Yeti в ремонт из-за утечки масла.