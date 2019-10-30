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30.10.2019 14:00
Рубрика: Легковые авто

В России отзывают более 700 Skoda Rapid

Текст: Виктория Чернышева

Росстандарт сообщил о программе по проведению добровольного отзыва автомобилей Skoda Rapid, проданных в нынешнем году. Под действие кампании попадают 718 транспортных средств.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Проверить, есть ли VIN-код автомобиля в списке, можно на сайте. Также официальные представители производителя должны прислать автовладельцам письма, либо позвонить и проинформировать о начале кампании.

Как уточняет ведомство, причиной отзыва стала возможная ошибка в конфигурации MBConnect, из-за чего система ЭРА-ГЛОНАСС не работает должным образом.

Владельцам Skoda Rapid, попадающих под отзыв, рекомендовано связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на сервис. На автомобилях Skoda необходимо активировать систему ЭРА-ГЛОНАСС: все ремонтные работы будут произведены бесплатно.

В конце сентября компания отправила Skoda Octavia и Yeti в ремонт из-за утечки масла.

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#Skoda