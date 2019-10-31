Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

В ноябре россиян ожидает много нововведений. Например, вступает в силу закон о так называемом суверенном интернете, который должен защитить отечественный сегмент всемирной сети от внешних угроз.

Собственникам начнут приходить уведомления о продаже их недвижимости в электронном виде. Это один из способов защиты от мошенников на рынке недвижимости. МФО запрещается давать займы под залог недвижимости. Тоже вариант защиты собственности.

Турфирмам запретят организовывать паломнические туры (за это будут отвечать только религиозные организации), а автомобилисты в ряде регионов смогут оформить легкое ДТП с помощью смартфона.

Рунет защитят от внешних угроз

С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете. Он должен сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру.

В законе прописываются также правила маршрутизации трафика на территории России и порядок контроля за их соблюдением. Координировать функции обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета будет Роскомнадзор.

Микрокредиты нельзя будет получить под залог жилья

Микрокредитным финансовым организациям с 1 ноября запрещено выдавать россиянам займы под залог квартиры. Нельзя будет также рассматривать в качестве залога доли в общем имуществе или в долевом строительстве.

"Российская газета" неоднократно описывала случаи так называемого жилищного рейдерства, при которых люди лишались единственного жилья из-за небольших задолженностей. Например, недавно рассказала о том, как люди, взяв небольшие займы у частного инвестора из Санкт-Петербурга, остались без крыши над головой.

Собственников заранее предупредят о продаже квартиры или дома

С 1 ноября владельцев недвижимости начнут уведомлять о поступлении документов на отчуждение права собственности, заверенных электронной подписью.

Как рассказал замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин, благодаря этому собственник сможет своевременно узнать о попытках незаконного присвоения принадлежащего ему недвижимого имущества. Уведомления будут направляться на электронные адреса, предоставленные гражданами для обратной связи при регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.

Паломники не смогут ездить в туры через турагентства

Турагентства больше не смогут организовывать паломнические поездки и туры: 1 ноября вступает в силу пакет поправок, по которым эти функции передаются исключительно религиозным организациям.

Но никто не запрещает паломникам организовывать поездки самостоятельно.

На грузовики надо ставить тахографы

Установка тахографов на грузовых автомобилях с ноября станет обязательной, в том числе и для физических лиц, если масса эксплуатируемого автомобиля превышает 3,5 тонны.

Эти устройства помогают контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителями. Таким образом снижается риск переработок и переутомления за рулем. За отсутствие тахографа или его неисправность начнут штрафовать не только водителей, но и компании или индивидуальных предпринимателей, на которых они работают. Самый большой штраф для юрлиц составит до 50 тысяч рублей.

Оформить ДТП можно через специальное приложение

Обойтись без заполнения бланков при оформлении легких ДТП с 1 ноября смогут автомобилисты Москвы, Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей.

Это можно будет сделать через специальное приложение по европротоколу, то есть без вызова сотрудников ГИБДД. Но только в случае, если стороны договорились друг с другом и в аварии нет пострадавших.