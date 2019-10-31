Чубайс: России придется вернуться к теме углеродного налога

России придется вернуться к теме введения углеродного налога. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

Он подчеркнул, что не является сторонником немедленного введения нового налога, который призван стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа. "Торопиться с этим не надо. И сами ставки в моем понимании должны быть совсем символическими на ранних стадиях", - сказал Чубайс. Он напомнил, что Россия официально ратифицировала Парижское соглашение, а это значит, что стране придется существенно снизить объемы выбросов вредных веществ. Добавим, что на этой неделе Минэкономразвития отказалось вводить углеродный налог. Данный вопрос рассмотрят позже - после запуска системы мониторинга выбросов парниковых газов.