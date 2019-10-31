Начавшийся на наших глазах процесс цифровизации отрасли легковых пассажирских перевозок становится необратимым.

Уберизация, новые сервисы каршеринга, совместного пользования на платформе BlaBlaCar меняют саму психологию потребления транспортных услуг. Свои предложения на этом рынке представляют сегодня не только агрегаторы и технологические платформы, но и автопроизводители, что существенным образом способно изменить саму структуру сбыта на авторынке.

Развитие Sharing economy (экономики совместного пользования) наиболее заметными темпами происходит сегодня в сфере легковых пассажирских автоперевозок. По мнению российского экономиста Константина Сонина, в России сейчас достаточно высокий потенциал для развития шеринга, и для этого есть совершенно очевидные причины: догоняющий рост экономики, большой спрос на услуги шеринг-компаний и благоприятная макроэкономическая обстановка, несмотря на возможные риски.

Выводы экономистов подтверждаются на практике. В нашей стране действует несколько моделей ведения бизнеса в сфере организации перевозок легковым автотранспортом. Так, агрегаторы предоставляют низкую цену и быструю подачу машин. Традиционные таксопарки делают упор на стабильное качество перевозки, удобство, возможность решить конкретные задачи клиента в каждом договоре и предоставить гибкость настроек и прозрачность тарифов. При этом всех объединяет стремление снизить издержки.

Как отмечает коммерческий директор группы компаний "Петербургское такси 068" Анна Тальянова, личное авто перестает быть выгодным, если проезжает в год менее 5 тысяч километров, менее 10 тысяч - в корпоративном сегменте. "Рынок корпоративного такси в Москве превышает 6 миллиардов рублей в год и продолжает расти. А количество компаний, которые выбирают корпоративное обслуживание такси, избавляясь от собственного автотранспорта, растет с каждым годом", - отмечает эксперт.

На более дальних расстояниях у россиян устойчивой популярностью пользуется платформа BlaBlaCar, которая позволяет искать попутчиков для совместных междугородних перемещений. На сегодня BlaBlaCar сотрудничает с более чем 500 перевозчиками по всей России и более чем десятком региональных автовокзалов. Всего в России у сервиса более 22 миллионов пользователей.

Личное авто перестает быть выгодным, если проезжает в год менее 5 тысяч километров

На фоне интенсивного использования активов в сегментах B2C и B2B и сами производители транспортных средств стремятся сократить путь к потребителю. Так, недавно компании Volvo и Hyundai открыли сервисы долгосрочной аренды своих машин в РФ. Другие автоконцерны еще не заявляли об аналогичных решениях, но, как считают эксперты, это вопрос времени. Стартовые проекты долгосрочной аренды работают в Москве и области, поскольку здесь есть платежеспособный спрос. Но со временем такая возможность появится и в других мегаполисах. В менее экономически активных регионах подобная программа может быть не столь эффективна, поскольку ее успешность во многом зависит от доходов целевых групп потребителей и деловой активности в целом. Примечательно, что, по данным "АВИЛОН. Volvo", первые договора подписки показали, что наиболее активными участниками стали представители IT-сектора и сотрудники высокотехнологичных компаний.

Оценки эффективности работы нового предложения обобщили в аналитическом агентстве "Автостат". Так, директор по маркетингу ГК "АвтоСпецЦентр" Алексей Ермилов уверен, что программы долгосрочной аренды выгодны как арендодателю, так и арендатору. Однако пока она набирает обороты, каршеринг остается более привлекательным способом решить транспортную проблему в личном измерении. Но даже последний уступает в сравнении с персональным автомобилем. Авто в аренду удобно, когда нужно подменить свою машину в ходе затянувшегося ремонта или когда предыдущая продана, а новая не выбрана. Это еще и хороший способ протестировать модель перед покупкой.

"Запуск программ по подписке авто является ответом на поведение потребителей. Это попытка соответствовать меняющимся ожиданиям клиента. В то же время подписка позволяет концернам рекламировать и продвигать новые модели напрямую, а также получать актуальную обратную связь", - считает руководитель отдела продаж "АВИЛОН. Volvo" Павел Червяков. Как уточнил эксперт, автомобиль по подписке гораздо легче получить в пользование в сравнении с покупкой собственной машины. Подписку можно оформить при помощи цифрового канала и затем использовать его как личное авто, уже не задумываясь о таких довольно затратных процедурах, как постановка на учет, страхование, ремонт, сервисное обслуживание, хранение, замена шин и прочее. Все эти проблемы берут на себя автопроизводители и дилеры. Если же полностью просчитать все затраты на покупку собственного авто, включая стоимость кредита, то зачастую такое пользование может стать гораздо более выгодным.

Насколько долгосрочная аренда машин от производителей приживется на рынке, во многом будет зависеть от роста уровня доходов населения и повышения финансово-правовой грамотности. Пока что услуга демонстрирует небольшую долю в общем объеме продаж новых авто, что вполне ожидаемо при внедрении экспериментальных, по сути, проектов. Поэтому в ближайшее время эксперты рекомендуют не рассчитывать на снижение стоимости услуги, поскольку в ближайшие пару лет спрос будет существенно превышать предложение. Однако в перспективе, с появлением более доступных моделей, размеры ежемесячных платежей смогут снизиться процентов на 20. А в ближайшие 5 лет доля авто по подписке сможет составить до 15 процентов от предлагаемых новых авто.