Каталонский лидер дал показания против самого себя

Глава Женералитата Ким Торра обратился в судебные органы, чтобы обвинить самого себя в участии в запрещенном Конституционным судом референдуме о независимости Каталонии, а также предшествовавших этому митингах. Как пишет La Vanguardia, таким образом, он присоединился к кампании, запущенной одной из общественных организаций, выступающей за отделение региона от Испании, Òmnium Cultural. По ее данным, инициативу поддержали уже 10 тысяч человек, заполнивших форму, в которой выдвигают против самих себя те же обвинения. Утверждается, что этим шагом они демонстрируют солидарность каталонскими политиками, осужденными на сроки от 9 до 13 лет за организацию плебисцита.

К зданию суда Торра со своими сторонниками прибыл еще до начала рабочего дня, чтобы успеть подать форму. Из-за большого количества желающих обвинить себя, в день принимают только 25 таких заявлений, чтобы не нарушать нормальную работу суда.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости региона. Около 90 процентов из 2,28 млн пришедших на избирательные участки жителей автономии высказались за отделение от Испании. После того, как региональный парламент 27 октября поддержал одностороннее объявление независимости, центральное правительство отстранило от власти Женералитат, распустило парламент и назначило досрочные выборы. Мадрид обвинил каталонских политиков в мятеже, подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств. Часть из них была взята под стражу, тогдашний глава Женералитата Карлес Пучдемон с четырьмя своими советниками скрылся на территории Бельгии.

Спустя два года Верховный суд вынес приговор арестованным. Девять человек получили от 9 до 13 лет тюрьмы. Самый суровый приговор был вынесен Ориолу Жункерасу, бывшему заместителю главы правительства Каталонии. На год меньше осудили каталонского экс-министра иностранных дел Рауля Ромеву. Остальных суд приговорил к тюремному заключению на сроки от 9 до 11,5 лет. Все осужденные после освобождения не смогут занимать государственные либо выборные должности на период, равный указанному в приговоре сроку. Еще троих человек осудили за неповиновение властям, но им удалось избежать тюрьмы, суд ограничился наложением штрафа. Кроме того, был выписан новый европейский ордер на арест Пучдемона.

После оглашения приговора на улицы Барселоны вышли тысячи каталонцев. 18 октября в демонстрации приняли участие более полумиллиона человек. А затем акция протеста вылилась в беспорядки, полиция была вынуждена применить силу для разгона активистов. Пострадали десятки человек.

Последующие манифестации были не столь многочисленными, и накал страстей на ночных улицах Барселоны несколько спал благодаря действиям полиции, а также позиции большинства каталонцев, считающих только мирный протест правильным путем достижения своих целей.