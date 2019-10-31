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31.10.2019 01:50
Рубрика: Легковые авто

Конкурент Arkana от Haval получил три комплектации и один мотор

Текст: Андрей Полухин
Купе-кроссовер Haval F7x будет представлен на российском рынке в трех комплектациях с одним двигателем. Об этом сообщило представительство китайской компании.
Фото: Пресс-служба Haval Фото: Пресс-служба Haval
Фото: Пресс-служба Haval

Напомним, у кроссовера Haval F7 доступны на выбор две силовые установки, но для купеобразного SUV компания оставила только топовый 2-литровый 190-сильный турбомотор. Он сочетается с 7-диапазонной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями мокрого типа. При этом в каждой из комплектаций можно выбрать автомобиль с передним и подключаемым полным приводом.

Фото: Форум "Хавал клуба"
Фото: Haval F7x начали поступать к дилерам

Что касается опций, то в целом они совпадают с теми, что предложены для F7. Но вместо панорамной крыши у купе будет люк с электроприводом. В максимальной комплектации он уже входит в цену, а в остальных его можно будет заказать отдельно. Опционально в любой из версий будут доступны 7-дюймовая панель приборов и контроллер управления мультимедиа в виде на центральном тоннеле.

При этом в базе у F7x будут светодиодные ДХО, противотуманки с подсветкой поворотов и задние фонари, кожаное рулевое колесо с обогревом, обогрев передних сидений, заднего стекла и частично - переднего, климат-контроль, электронный "ручник", датчики света и дождя, целый ряд систем помощи водителю и безопасности, круиз-контроль, бесключевой доступ, задние парктроники, мультимедийка с 9-дюймовым экраном.

Главные отличия комплектации Elite - в шторке в багажнике, электрических регулировках сиденья водителя, наличии подогрева задних сидений и камеры заднего вида с разметкой.

Фото: Пресс-служба Haval.
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В топовой версии Premium фары становятся светодиодными, сиденья получают отделку искусственной кожей, круиз-контроль уже адаптивный, а колеса - 18-дюймовые. Список систем безопасности дополнен предупреждением о возможном столкновении при движении вперед и автоматической системой торможения. Доступны датчики парковки спереди и функция обзора на 360 градусов.

Цены на купе-кроссоверы, по информации "РГ", будут объявлены 7 октября, а спустя два дня начнутся и продажи. Напомним, после F7x на рынок должны выйти и внедорожники H9 тульской сборки. Их начали выпускать на заводе на этой неделе.

Фото: Пресс-служба Haval
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#Haval