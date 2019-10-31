Лукашенко сменил руководство СК в областях и Минске

Принцип ротации кадров вертикали власти Беларуси, которым придерживается Александр Лукашенко, в очередной раз подтвердил и его указ от 31 октября. Согласно опубликованному документу, констатируют местные наблюдатели, на этот раз проведены изменения в руководстве управлений Следственного комитета в регионах страны и городе Минске.

Цель смены руководителей региональных управлений СК, уточнил источник в администрации президента РБ, заключается в развитии кадрового потенциала следственных подразделений и реализация антикоррупционной политики в стране.

Согласно указу главы государства, генерал-майор юстиции Дмитрий Конопляник, руководивший столичными следователями, теперь возглавит УСК по Брестской области. А столичное управление возглавит генерал-майор юстиции Сергей Паско, который ранее занимал должность начальника в УСК по Гомельской области. На этот освободившийся пост назначен полковник юстиции Сергей Удовиков.

Поменяли место работы и руководители в других областных управлениях. В Витебскую область направлен генерал-майор юстиции Павел Игнатов, который прежде возглавлял УСК по Минской области. Начальником управления СК по Минской области назначен генерал-майор юстиции Андрей Лис, который ранее руководил управлением по Могилевской области. Генерал-майор юстиции Владимир Шалухин назначен начальником управления Следственного комитета по Могилевской области. Прежде, сообщает пресс-служба главы государства, он возглавлял управление по Витебской области.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич, комментируя указ президента, подчеркнул, что руководство правоохранительной структуры страны "постоянно занимается переосмыслением не только следственной работы, но и кадровой составляющей". Все решения СК, по его словам, "находятся в тренде современных подходов и взглядов на кадровую работу". Еще в прошлом году, напомнил он, аналогичные решения были приняты в Комитете государственной безопасности, добавив, что по его информации, "в ближайшее время подобные решения будут приняты и в иных государственных органах".