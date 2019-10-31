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31.10.2019 11:30
Рубрика: Легковые авто

Мегаконцерн Fiat-Chrysler и Peugeot-Citroen официально подтвержден

Текст: Борис Захаров
Наблюдательный совет Peugeot S.A. (PSA) и Совет директоров Fiat Chrysler Auto N. V. (FCA) одобрили слияние компаний.
Фото: Пресс-службы PSA и FCA. Фото: Пресс-службы PSA и FCA.
Фото: Пресс-службы PSA и FCA.

Сегодня было обнародовали коммюнике, в которых сообщается о совместных планах концернов создать четвертый по величине альянс автопроизводителей с прогнозами продавать 8,7 млн единиц техники ежегодно. План заключается в том, чтобы акционеры каждого из участников альянса стали владельцами 50% акционерного капитала новой автомобильной группы.

Согласно аналитическим оценкам, 80% синергии будет достигнуто через четыре года, в результате расходы марок сократятся примерно на 2,8 млрд евро (эквивалентно 3,12 млрд долларов) по текущим валютным курсам.

Фото: CYRIL FOLLIOT / AFP
Как слияние Fiat и Peugeot повлияет на российский авторынок

По итогам 2018 года слияние приведет к тому, что совокупная выручка составит почти 170 млрд евро (189 млрд долларов), а операционная прибыль - более 11 млрд евро (12,2 млрд долларов). Согласно сделке, слияние PSA и FCA будет осуществляться под руководством голландской материнской компании, которая будет котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже Borsa Italiana (Милан) и Euronext (Париж).

Напомним, что стоимость нового автогиганта может составить 50 млрд долларов, однако полных гарантий заключения сделки на сегодня по-прежнему нет.

Как ранее писала "РГ", президентом потенциального автогиганта может стать Карлос Таварес, ныне возглавляющий группу PSA, а предполагаемый председатель совета директоров - Джон Элканн, находящийся на таком же посту в Fiat Chrysler.

Полиция США обнаружила угнанный 38 лет назад автомобиль
Кабриолету Aurus разрешили выезжать на дороги общего пользования
#Peugeot #Citroen #Jeep #Fiat