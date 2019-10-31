NYT: США сократят число военных в Сирии лишь на сто человек

Количество американских военнослужащих в Сирии после их отвода достигнет 900 человек. То есть, число военных сократится всего на сто человек.

После начала турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии министр обороны США Марк Эспер объявил, что Вашингтон выведет около тысячи американских военнослужащих с севера САР. Военнослужащие и бронетехника были переброшены в Ирак.

Оставшаяся часть будет сокращена до 250 штыков, занимающих позиции в районе Дэйр-эз-Зора. При этом командование ВС США передислоцирует из Ирака в Сирию несколько сотен военнослужащих в сопровождении бронемашин и нескольких танков, информирует The New York Times.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что небольшое число американских военнослужащих останется в нефтеносных районах Сирии. По его словам, они будут обеспечивать безопасность нефтяных месторождений.