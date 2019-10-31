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31.10.2019 07:07
Рубрика: В мире

NYT: США сократят число военных в Сирии лишь на сто человек

Количество американских военнослужащих в Сирии после их отвода достигнет 900 человек. То есть, число военных сократится всего на сто человек.

Российские и турецкие военные готовятся к совместному патрулированию в Сирии

После начала турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии министр обороны США Марк Эспер объявил, что Вашингтон выведет около тысячи американских военнослужащих с севера САР. Военнослужащие и бронетехника были переброшены в Ирак.

Оставшаяся часть будет сокращена до 250 штыков, занимающих позиции в районе Дэйр-эз-Зора. При этом командование ВС США передислоцирует из Ирака в Сирию несколько сотен военнослужащих в сопровождении бронемашин и нескольких танков, информирует The New York Times.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что небольшое число американских военнослужащих останется в нефтеносных районах Сирии. По его словам, они будут обеспечивать безопасность нефтяных месторождений.

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