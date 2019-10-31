Автомобильные эксперты, воодушевленные солидным подъемом рынка во всех сегментах в 2018 году, в начале нынешнего единодушно предрекали ему стабильный рост на 3-5 процентов.

Однако в действительности ситуация развивалась по сценарию "бородатого" анекдота про известное кавказское радио. Правда ли, спросили ведущих в прямом эфире, что гражданин О. выиграл в лотерею 20 тысяч рублей? Правда, ответили те. Но не О., а М., и не выиграл, а проиграл, и не в лотерею, а в карты, и не 20 тысяч, а 2 рубля.

Так что эксперты оказались опять правы. Рынок действительно изменился на 3-5 процента. Только не вырос, а упал, и не во всех сегментах, а в грузовом и легком коммерческом, ну и так далее. Очевидно, это стало по итогам первой половины года, когда из-за свертывания некоторых программ господдержки тревогу забило Объединение автопроизводителей России, скоропостижно собравшее пресс-конференцию и заявившее о бедственном положении автопрома, частично отлученного от бюджетной кормушки.

По итогам 9 месяцев, впрочем, ситуация оказалась не такой печальной, как предрекал ОАР, но и не столько радостной, как ощущалось в начале года: грузовой и легкий коммерческий сегменты снизили объемы на 3,5 и 3 процента соответственно, а выпуск автобусов даже прибавил более 9 процентов. Почему же эксперты в начале года так промазали в прогнозах?

"Рост, о котором мы говорили, был заложен в оптимистичном сценарии развития рынка, - пояснил "РГ" эксперт аналитического агентства "АВТОСТАТ" Азат Тимерханов, - если исходить из ситуации за 9 месяцев, то она ближе к пессимистичному сценарию. При этом небольшое падение не является для рынка критичным. При определенных раскладах ситуация могла бы кардинально измениться, но поскольку до конца года осталось немного времени, то вряд ли это произойдет. Скорее всего, рынок грузовиков и LCV закончит год с небольшим "минусом".

"Падение продаж грузовых автомобилей в 2019 году - результат своего рода "волны", возникающий в результате экономических шоков, когда резкий рост рынка сменяется спадом или наоборот. В нашем случае спад обусловлен эффектом высокой базы первой половины 2018 года. В свою очередь рост в тот период связан с реализацией отложенного спроса, сформировавшегося еще в 2015-2016 годах, - считает начальник управления отраслей экономики Аналитического центра при правительстве РФ Григорий Микрюков. - Так, во второй половине 2017 года месячные темпы роста рынка превышали 50 процентов, так как ранее перевозчики откладывали покупку грузовой техники из-за неблагоприятного экономического фона, связанного с резким ослаблением курса рубля. Схожая ситуация наблюдается и на рынке легких коммерческих автомобилей. Однако в случае LCV продажи в конце года могут быть дополнительно поддержаны программой по обновлению парка автомобилей "скорой помощи" и школьных автобусов, на которую выделено 10 миллиардов рублей".

Эффективность мер поддержки зависит от фазы развития рынка и экономических циклов

Что же касается господдержки в целом, то, считает эксперт АЦ, ее эффективность зависит от многих факторов, в том числе фазы развития рынка и экономических циклов. Проведенный специалистами АЦ анализ показал, что, например, субсидирование процентной ставки по автокредитам, сегодня дает хороший эффект и увеличивает продажи.

А завтра она может оказаться просто финансовой поддержкой населения, решившей приобрести автомобили в определенной ценовой категории.

По данным Казначейства России, на 2019 год по программам развития автомобилестроения в России должно быть направлено около 230 миллиардов рублей, сообщил "РГ" Григорий Микрюков. Основной объем средств направляется на субсидии производителям колесных транспортных средств, соответствующих нормам Евро-4 и Евро-5 (123 миллиарда), компенсация части затрат на содержание рабочих мест (51,5 миллиарда), на производство автомобилей и их комплектующих (18,8 миллиарда), на использование энергоресурсов (5,1 миллиарда рублей). "Доля промышленных субсидий во объеме утвержденных бюджетных назначений на поддержку автопрома на 2019 год достигает 86 процентов", - уточнил Микрюков.

"Другое направление господдержки - программы поддержки спроса, - продолжил эксперт АЦ. - Например, в 2019 году на возмещение расходов организациям, осуществлявших выдачу льготных автокредитов с 2015 года, направлено 9,5 миллиарда рублей. На компенсацию части затрат лизинговых компаний по договорам лизинга, заключенным на 2018-2020 годы, выделено 5,2 миллиарда. Таким образом, это обязательства бюджета в отношении в том числе реализованных ранее программ, эти средства не оказывают прямого влияния на рынок. Стоит отметить поддержку государства в развитии электромобилей и автомобилей на газомоторном топливе: производителям ГМТ-техники выделено 2,5 миллиарда рублей, производителям городского наземного электрического транспорта - полтора миллиарда. На некоторые программы поддержки спроса (льготное автокредитование и льготный лизинг) в июле были выделены дополнительные бюджетные ассигнования".

Мы также спросили у экспертов о причинах роста сбыта автобусов в России. В годы, когда у нас проводились крупные международные мероприятия, всплеск продаж был объясним. А что послужило драйвером рынка в нынешнем году? "Реализация региональных программ обновления автобусного парка, средства на которые выделяются из федерального бюджета, - ответил Азат Тимерханов. - Так, в тройке регионов-лидеров по объему рынка новых автобусов за 9 месяцев наблюдается серьезный рост. Это Москва (+56 процентов), Краснодарский край (+120), Башкортостан (+241 процент). Есть и другие субъекты РФ, в которых заметен рост, имеются и такие, где наблюдается падение. Но в целом отмечена положительная динамика".

"В рамках реализации программ по обновлению автобусного парка Москвы были заключены контракты на поставку 655 низкопольных автобусов "НефАЗ" и более 660 автобусов "ЛиАЗ", - конкретизировал Григорий Микрюков, - в Подмосковье тоже предполагается приобрести более 1,2 тысячи новых автобусов к концу 2019 года. Аналогичные программы есть в Башкирии, Краснодарском крае и ряде других регионов. Кроме того, согласно распоряжению правительства РФ от 2 августа 2019 года N 1724-р в ряд субъектов страны начались поставки 2,5 тысячи школьных автобусов преимущественно российских поставщиков - компаний ГАЗ, УАЗ, а также "Форд Соллерс Елабуга".

С развитием коллективных форм пользования автомобилем парки компаний будут регулярно обновляться, что сделает рынок более стабильным

Не секрет, что легковой автомобиль тоже может использоваться в коммерческих целях: такси, каршеринге, райдшеринге. Предполагается, что развитие видов коллективного пользования снизит продажи и соответственно выпуск автомобилей для внутреннего рынка. Но так ли страшен каршеринг для автопроизводителей? "В обозримом будущем коллективное пользование сохранит актуальность для городов-миллионников. В остальной части страны это направление развивается не столь активно.

Поэтому говорить, насколько серьезно каршеринг угрожает рынку, пока не приходится. Да, какую-то долю клиентов он "отщипывает", но она незначительна, и рынок этого еще не чувствует, - считает Азат Темирханов. - Если людям в возрасте автомобиль еще необходим (для кого-то это статус; кому-то он нужен как средство передвижения), то молодежь уже начинает задумываться: а надо ли вообще владеть автомобилем, когда это стоит немалых денег? Тем более что есть другие способы передвижения. Поэтому в отдаленной перспективе развитие шеринга и такси будет напрямую зависеть от следующих поколений: их потребностей, отношения к материальным ценностям, мировоззрения".

"В будущем отказ от личного транспорта, вероятно, все-таки произойдет, но окажет другой положительный эффект на рынок, - уверен Григорий Микрюков. - Если сейчас период смены автомобиля имеет большой разброс и зависит от финансовых возможностей владельца, то в случае заметной доли каршеринга, часть парка будет обновляться регулярно, что сделает рынок более стабильным".

Тем временем

Прекращение производства легковых автомобилей марки Ford и постепенное сокращение объемов их реализации привело к перераспределению структуры продаж среди моделей марок схожего ценового сегмента и способствовало наращиванию рыночных долей ее ключевых конкурентов, сообщил Григорий Микрюков. По данным АЕБ, в январе - сентябре 2019 года рыночная доля марок Kia, Hyundai и Skoda увеличилась на 0,3 процентных пункта.