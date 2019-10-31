Полиция США обнаружила угнанный 38 лет назад автомобиль

Сотрудники полиции города Ливония, расположенного в штате Мичиган (США), нашли угнанную 38 лет назад машину Chevrolet Corvette. Автомобиль, несмотря на свой немаленький возраст, оказался в неплохом состоянии, его пробег составил около 18 тысяч км.

Как сообщается в официальном аккаунте полиции Ливонии в Facebook, офицеры обнаружили в черте города заброшенный "Корвет". Они проверили vin машины через базу данных, но так и не смогли идентифицировать его.

Однако детектив Холл, прошедший подготовку по расследованию случаев угона, определил, что у автомобиля была поддельная табличка с номером. Ему удалось обнаружить подлинный идентификационный номер машины. Тогда и выяснилось, что этот "Корвет" был угнан в 1981 году в расположенном по соседству городе Понтиак.

Полиция еще проводит расследование, чтобы найти законного владельца автомобиля и выяснить, получил ли тот 38 лет назад возмещение от страховой компании за свой угнанный "Корвет".

Кстати, ранее "Российская газета" писала, что за последний год в России значительно вырос спрос на противоугонные системы. Самыми популярными решениями у российских автомобилистов остаются автосигнализация (83% от всех продаж противоугонных систем), иммобилайзеры (7%), механические блокираторы (6%) и спутниковые системы (4%).