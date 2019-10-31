Появилось видео с подозреваемым в убийстве ребенка в детсаду НАО

Следственный комитет РФ опубликовал на YouTube видео задержания 36-летнего подозреваемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.

На записи мужчина стоит в окружении сотрудников полиции. Он ничего не говорит и смотрит в одну точку. Когда камера показывает крупным планом руки подозреваемого, видно, что они трясутся.

Как сообщил губернатор НАО Александр Цыбульский, стало известно, что сотрудник охранного агентства, обеспечивающего безопасность в детском саду, дистанционно открыл дверь постороннему человеку. Подозреваемый находился на учете в наркодиспансере в связи с хроническим алкоголизмом.

Пьяный мужчина проник в здание детского сада "Сказка" во время "тихого часа" и нанес удар ножом шестилетнему мальчику. Ребенок скончался на месте.