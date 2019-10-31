В НАО открылась линия психологической помощи после убийства ребенка

В Нарьян-Маре заработала линия психологической помощи после убийства шестилетнего мальчика в детском саду "Сказка", сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя губернатора региона Наталию Сидорову.

Психологическая помощь оказывается родителям погибшего мальчика, а также родственникам других воспитанников.

Напомним, сегодня днем в детский садик ворвался мужчина, который ударил ножом в шею ребенка. Мальчик скончался на месте.

Нападавшего задержали. Установлено, что он был пьян и состоял на учете в наркодиспансере.