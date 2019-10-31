Крымский сенатор счел словоблудием призыв НАТО вернуть полуостров

Призыв Североатлантического альянса к России "вернуть" полуостров Украине является заготовленным еще несколько лет назад шаблоном, авторы которого наверняка сами знают о его неисполнимости. Об этом заявил член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

- Представители альянса еще несколько лет назад выработали "кальку" таких заявлений и теперь штампуют их от заседания к заседанию, - заявил Цеков РИА Новости. - Эти пустые заявления не предполагают никаких последствий и являются просто-напросто словоблудием.

По его словам, представители альянса еще несколько лет назад выработали "кальку" таких заявлений и теперь тиражируют их от одного саммита к другому.

Ранее НАТО в своем заявлении призвало Россию передать контроль над Крымом Украине, допустить на полуостров международных наблюдателей, а также осудило наращивание Россией военной мощи в Крыму.

В то же время заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук считает, что присутствие сильной группировки российских войск в Крыму гарантирует безопасность полуострова и всей России на южном направлении. И это прежде всего адекватный ответ на развертывание сил НАТО в Восточной Европе, в том числе Румынии и Польше. "Что касается передачи контроля над Крымом Украине, это уже привычная болтовня", - заключил Форманчук.