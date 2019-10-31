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31.10.2019 22:12
Рубрика: Легковые авто

Старые BMW попали под отзыв в России из-за опасных подушек безопасности

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Росстандарт объявил об отзыве в России 4144 машин немецкой марки. Речь идет об автомобилях BMW 3-й и 5-й серии в кузовах E46 и E39, реализованных с февраля 2000 года по май 2002-го.

Причина - возможный дефект подушки безопасности фирмы Takata. Как сообщается, из-за воздействия высокой влажности воздуха на протяжении многих лет и/или в результате дефекта качества, допущенного при производстве газогенератора, подушки при срабатывании могут изувечить водителя острыми металлическими обломками.

Фото: Пресс-служба BMW.
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На отзываемых автомобилях BMW проведут замену газогенератора подушки безопасности водителя. Естественно, что все работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

Еще в июне 2017 года Takata объявила о банкротстве. Финансовые проблемы у компании начались после целой серии инцидентов с подушками безопасности, которые самопроизвольно раскрывались в процессе движения автомобиля. А при аварии в людей летели шрапнель из кусочков пластика и металла. Дефекты стали причиной более десятка смертей в США.

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#BMW