Старые BMW попали под отзыв в России из-за опасных подушек безопасности

Росстандарт объявил об отзыве в России 4144 машин немецкой марки. Речь идет об автомобилях BMW 3-й и 5-й серии в кузовах E46 и E39, реализованных с февраля 2000 года по май 2002-го.

Причина - возможный дефект подушки безопасности фирмы Takata. Как сообщается, из-за воздействия высокой влажности воздуха на протяжении многих лет и/или в результате дефекта качества, допущенного при производстве газогенератора, подушки при срабатывании могут изувечить водителя острыми металлическими обломками.

На отзываемых автомобилях BMW проведут замену газогенератора подушки безопасности водителя. Естественно, что все работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

Еще в июне 2017 года Takata объявила о банкротстве. Финансовые проблемы у компании начались после целой серии инцидентов с подушками безопасности, которые самопроизвольно раскрывались в процессе движения автомобиля. А при аварии в людей летели шрапнель из кусочков пластика и металла. Дефекты стали причиной более десятка смертей в США.