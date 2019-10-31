Steam никогда не станет прежним - магазин подвергся тотальному редизайну

Новая версия библиотеки онлайн-магазина цифровой дистрибуции Steam вышла из состояния беты и теперь стала доступной для всех пользователей.

По заверениям разработчиков, при создании нового интерфейса они опирались на отзывы и предложения игрового комьюнити.

В целом, у Valve получилось исполнить все намеченные задумки.

Домашняя страница получила быстрый доступ к новостям, обновлениям и недавно запущенным играм. Стало проще отслеживать прогресс и интересы друзей. Была тотально переработана система уведомлений, а у разработчиков теперь есть новые инструменты для создания тематических событий.

Кроме того, в новую версию клиента уже интегрирован сервис Remote Play Together. Правда, он все еще имеет статус беты.