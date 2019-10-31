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Steam никогда не станет прежним - магазин подвергся тотальному редизайну

Текст:   Богдан Бобров
31.10.2019,  
13:45
Фото: Valve Фото: Valve
Фото: Valve

Новая версия библиотеки онлайн-магазина цифровой дистрибуции Steam вышла из состояния беты и теперь стала доступной для всех пользователей.

По заверениям разработчиков, при создании нового интерфейса они опирались на отзывы и предложения игрового комьюнити.

В целом, у Valve получилось исполнить все намеченные задумки.

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Домашняя страница получила быстрый доступ к новостям, обновлениям и недавно запущенным играм. Стало проще отслеживать прогресс и интересы друзей. Была тотально переработана система уведомлений, а у разработчиков теперь есть новые инструменты для создания тематических событий.

Кроме того, в новую версию клиента уже интегрирован сервис Remote Play Together. Правда, он все еще имеет статус беты.

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