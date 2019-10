В ближайшее время на дорогах появится много автоновинок

Почти на неделю МВЦ "Крокус Экспо" стал центром внимания российских и зарубежных автомобилистов: здесь проходила 15-я Международная выставка коммерческих автомобилей Comtrans 2019.

Крупнейшая в России и Восточной Европе, она собрала 266 компаний из 15 стран (в 2017 году - 217 фирм из 13 стран). И хотя по площади экспозиция ужалась почти на 1400 "квадратов", новинок оказалось немало.

Значение выставки для всей отрасли подчеркнул визит министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. При осмотре экспозиции он посетил стенды КАМАЗа, МАЗа, Группы ГАЗ, Volvo Trucks Россия и других компаний. Комментируя увиденное, чиновник отметил важные изменения в области технологической трансформации отрасли благодаря долгосрочным инвестиционным контрактам.

Кроме того, отметил тренд на повышение экологичности коммерческого автотранспорта: использование технологий электропривода и газомоторного топлива. Был отмечен и прогресс отечественных производителей в сегменте беспилотного транспорта и создания современных систем помощи водителю. Все это должно существенно повысить безопасность на дорогах.

Спад на автомобильном рынке не позволил принять участие в выставке его традиционным экспонентам. В этом списке Citroёn, FUSO, Mercedes-Benz Trucks, Peugeot, Scania, Volkswagen Коммерческие Автомобили, УАЗ. Отсутствие их стендов было обусловлено дороговизной выставочных площадей и спадом продаж новой техники.

Олени наступают

Новинки Горьковского автозавода представил лично президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин. Их набралось 10 штук, а главной премьерой выступила перспективная "ГАЗель NN", созданная в год 25-летия "ГАЗели". Модель станет платформой для будущего семейства LCV, получит несколько видов двигателей и сотни вариантов исполнения.

В основе "ГАЗель NN" нижегородская "полуторка", получившая более 50 конструктивных и технологических изменений и свыше 30 систем помощи водителю. Круговой обзор обеспечивают 5 видеокамер, 8 ультразвуковых датчиков, 3 радара. В кабине с переработанным интерьером кресло водителя с 20 регулировками, новая комбинация приборов с TFT-дисплеем, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном. Есть возможность бесключевого доступа и пуска двигателя нажатием кнопки. В распоряжении водителя кресло с 20 позициями для регулировки и эффективный климат-контроль.

Актуальная разработка - "ГАЗон NEXT 10 LNG/CNG", работающий на двух типах моторного топлива: сжиженном (LNG) и сжатом (CNG) природном газе. При сравнимых объемах заправочных емкостей LNG обеспечивает в три раза больший пробег, чем CNG. Запас хода такого грузовика составляет 900 километров.

В апреле 2019 года в Нижнем Новгороде стартовало производство "Садко NEXT" для экспортных рынков с правым расположением руля. На выставке объявили о начале продаж новинки для России и стран СНГ. Инженеры увеличили мощность двигателя до 149 "лошадок", а максимальный крутящий момент - до 490 Нм. Грузоподъемность шасси среднетоннажника поднята до 3 тонн. Со шноркелем глубина преодолеваемого брода может доходить до 1,2 метра. Появилась возможность буксировки прицепа массой до 2,56 тонны.

Вниманию транспортников был представлен модернизированный внедорожник "Соболь NEXT" (4х4) с доработанным передним мостом со ШРУСами, новой раздаточной коробкой, управлением коробкой передач с помощью джойстика и улучшенным интерьером кабины. Новый газобензиновый двигатель EvoTech 3.0 получил 22-местный микроавтобус "ГАЗель NEXT 4.6 CNG". Развитием флагманской линейки NEXT стал автобус "Вектор NEXT 8.8" для междугородных маршрутов. Он рассчитан на перевозку 48 пассажиров, включая 30 на посадочных местах.

Внимание транспортных операторов привлек обновленный электробус ГАЗ с ультрабыстрой зарядкой. Он разработан при участии МГТУ им. Баумана на базе низкопольного городского автобуса ЛиАЗ-5292. При 30 местах для сидения электробус способен перевозить 85 пассажиров. И вишенкой на торте в показе Группы ГАЗ стал 4,43-литровый дизельный двигатель ЯМЗ-53426 экологического класса Евро-6. Диапазон его мощности - от 170 до 210 лошадиных сил, пик крутящего момента характеризуется значением 664-780 Нм.

Автозавод "Урал" демонстрировал свои новинки на отдельном стенде. В их числе был бескапотный самосвал модели С26.328Р (6х4) грузоподъемностью 16,5 тонны. Второй экспонат - капотный самосвал "Урал NEXT" дорожной гаммы 6х4 с газобаллонным оборудованием. Он способен перевозить 14,5 тонны груза. И третья модель - новая модификация "Урал NEXT" (6x6) с монтажной длиной рамы аж 7 метров.

Лошади пустились вскачь

КАМАЗ посвятил участие в "Комтрансе" своему 50-летию. Завод представил более 40 единиц техники, включая 14 единиц в уличной экспозиции. Украшением стенда стал первый бортовой грузовик с тентом модели 5320 (6х4), собранный в 1976 году.

Мировую премьеру официально справил флагманский КАМАЗ-54901 с кабиной новейшего поколения К5. В его силовой линии использован 6-цилиндровый рядный 450-сильный дизельный двигатель с турбонаддувом КАМАЗ-910.12-450 (Евро-5) и 12-ступенчатая автоматизированная коробка передач ZF TraXon. Запас топлива в двух баках составляет 1400 литров (800+600 л), а межсервисный интервал увеличен до 120 тысяч километров.

Была представлена и трехосная версия нового поколения К5 - КАМАЗ-65659-002-92 или (по новой классификации) КАМАЗ М2645 с подъемной задней осью и колесной формулой 6х2-2. Перевозчикам представили обновленный магистральный тягач КАМАЗ-5490 NEO 2 с агрегатами Daimler Trucks, чей межсервисный интервал увеличен до 100 тыс. км. Новинкой стал и трехосный шторный полуприцеп НЕФАЗ-93341-0300205-08 с увеличенной до 16,5 метра габаритной длиной.

Яркой премьерой стал внедорожник КАМАЗ-6355 (8х8), дальнейшее развитие проекта "Арктика". Он получил новую кабину К5, рядный 6-цилиндровый 12-литровый двигатель Камского автозавода, автоматическую трансмиссию Allison 4500 с электронным управлением. На шинах сверхнизкого давления он способен с грузом почти в 15 тонн преодолевать заболоченные участки, рыхлые пески, тундру и фирновый снег.

В числе пассажирских новинок из Набережных Челнов - городской полунизкопольный автобус НЕФАЗ-4299-30-52 вместимостью 72 пассажира. Он оснащен дизельным двигателем Евро-5 и автоматической коробкой передач. А звездой показа стал электробус второго поколения КАМАЗ-6282-12, созданный по техническому заданию "Мосгортранса".

"Купава" заехала в гости

Минский автомобильный завод устроил экспозицию в честь своего 75-летия и показал грузовики шестого поколения. Тем не менее главным экспонатом стал городской полностью низкопольный автобус третьего поколения МАЗ-303.266 с 299-сильным мотором Mercedes-Benz OM 936 LA уровня Евро-6 и 6-ступенчатой КП-"автоматом" ZF Ecolife 1200 B.

Общая пассажировместимость доходит до 110 человек. Модель получит несколько вариантов исполнения с кузовами длиной от 9 до 18,5 метра. Пару ему составил 31-местный автобус среднего класса МАЗ-257030.

Грузовая рать МАЗа вобрала в себя два автопоезда и два одиночных коммерческих автомобиля. Особое внимание привлек седельный тягач МАЗ-54А02К-520-030 (4х2) с 400-сильным газовым двигателем WeichaiPower WP12NG 400E50 и 16-ступенчатой коробкой передач ZF16 S2520TO. Газобаллонное оборудование обеспечивает запас хода в 500 километров.

Другие новинки из Минска - магистральный тягач МАЗ-5440М7 с двигателем Mercedes-Benz OM470 LA (Евро-6) мощностью 428 лошадиных сил, среднетоннажный МАЗ-4381СО-2522-025 с кузовом длиной 7,75 метра и внутренней высотой 3 метра. На мерседесовской агрегатной базе построен и седельный тягач МАЗ-5440Е8 (4х2), который поставили в сцепку с изотермическим полуприцепом "МАЗ-Купава" модели 930011.

Большая семерка похудела

Новых моделей иномарок оказалось не густо, но и не пусто. Например, Volvo Trucks показала газодизельный FH13.460 LNG с мотором G13C, работающим на сжиженном метане. Центром притяжения внимания стал беспилотный электрический тягач Volvo Vera, не имеющий даже кабины! Экзотикой выступил магистральный Volvo FH16 с удлиненной на 25 сантиметров двухспальной кабиной Globetrotter XXL. С завода Volvo Group в Калуге в столицу пригнали внедорожный тягач Volvo FMX с полным приводом (6х6). Новинкой стал и самосвал Volvo FMX (8x6) с подъемным задним мостом.

Несколько моделей представил импортер Renault Trucks. Самая знаковая из них - самосвал К480 "Карбон" с колесной формулой 8х8. На мощной раме установлен кузов Wielton объемом 20 кубов. Передние оси рассчитаны на полезную нагрузку в 9 тонн, задние мосты - на 18 тонн.

СП "Ивеко-АМТ" из Миасса Челябинской области выставило седельный тягач IVECO-AMT-633910 (6х6), способный работать в составе автопоезда полной массой 97 тонн. Все ведущие колеса имеет и самосвал IVECO-AMT-753910-10. Его сильные стороны: двигатель мощностью 500 лошадиных сил, автоматическая коробка Allison, мосты Kessler для тяжелых условий эксплуатации.

DAF продемонстрировал шасси и тягачи обновленных моделей CF и XF, заслуживающих отдельного рассказа. На одном из шасси был показан бетоносмеситель компании "АРЗ" модели 664500 на шасси DAF CF 450 FAD (8х4).

Сюрпризом для многих стал 26-тонный электрический грузовик MAN eTGM грузоподъемностью 15,5 тонны. Линейку обычных коммерческих автомобилей представил флагманский MAN TGX в пакетной комплектации XLION.

Кому мороженого?

Внимание было приковано не только к технике Большой семерки. Например, Ford Trucks сделал ставку на флагманский F-MAX. Хедлайнером "Хино Моторс" стал Hino 500 FM (6х4) - 26-тонное шасси общего назначения. Новинка получила 350-сильный дизель и КП японского производства. В Москву привезли обновленный 18-тонный Hino 500 HD с усиленной рамой, дифференциалом, разборным бампером и двумя типами задней подвески: рессорной и пневматической. Также были показаны 12-тонный Hino 500 GD и "трехсотая" серия полной массой 3,5 и 7,5 тонны.

Бренд Isuzu представлял модельный ряд от пикапа D-MAX 2019 года до комбинированной дорожной машины с 16-кубовым самосвальным кузовом и навесным оборудованием на шасси GIGA 33.0 Short (6х4). Актуальная машина из этого ряда - эвакуатор с двухъярусной платформой на шасси Isuzu Elf 9.5 AMT Normal (NQR 90L-K). Всю выставку посетителям раздавали мороженое из фургона-рефрижератора на шасси Isuzu Elf 7.5 CNG Normal (NPR 82L-K). А частные предприниматели обратили внимание на крюковой погрузчик на шасси Isuzu Elf 3.5 4x4 Short (NMS 85E).

"Джак Автомобиль" припарковал на своем стенде две новейшие модели: 35-тонный самосвал JAC N350 и легкий JAC N35 грузоподъемностью 1 тонна. Одновременно экспонировались и обновленные модификации текущей продуктовой линейки JAC N120 и JAC N80.

Туристы обрадуются

Автобусную экспозицию украсили автобусы "Неман" белорусского производства МЗКТ, включая междугородний вариант с индексом 420224-511 на шасси IVECO Daily. Неожиданным экспонатом стал 7,7-метровый СИМАЗ-2258 ульяновской сборки на раме грузового автомобиля Isuzu Elf 7.5. Предприятие "КузбассАвто" представило Yutong ZK6729D габаритной длиной 7,2 метра.

Компания "Транспортный центр" привезла полунизкопольную модель Yutong ZK6118HQ длиной 11,7 метра. Под брендом Golden Dragon дебютировал модернизированный 12-метровый 6126JR Triumph с салоном на 43-51 место. В классе "туристов" премьеру справил и 12,3-метровый Yutong ZK6128H. Его подготовил к выставке официальный дилер китайского производителя "Ютонг-Центр Столица". Европейских производителей автобусов фактически не было, не считая 53-местного MAN Lion s Intercity турецкой сборки в комплектации Advance.

Следующая, 16-я выставка Comtrans пройдет в Москве в сентябре 2021 года.