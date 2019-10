В ходе выставки Comtrans 2019 были оглашены победители конкурса "Лучший коммерческий автомобиль года в России". Организованный в 2001-м, он прошел уже в 19-й раз.

В этом году в итоговом списке не оказалось номинаций "Пикап года" и "Автобус года". Но в следующем к проведению салона пассажирской техники Busworld Russia 2020 "автобусная" номинация точно вернется. А при нынешних реалиях и рыночных тенденциях очень скоро придется расширять пул претендентов на награду в категории "Электробус года". Со временем не исключено и появление номинации "Беспилотник года". А пока реальностью остались три по коммерческой автотехнике и три по топ-менеджерам и ведущим компаниям отрасли.

Победу в самой престижной категории грузовиков с 51 баллом одержал Ford F-MAX, кстати, обладатель титула "International Truck of the Year 2019" в Европе. Он опередил "Урал NEXT" дорожной гаммы с колесной формулой 6х4 (34 балла). Первым в номинации "Фургон/малотоннажник года" стал новый Mercedes-Benz Sprinter (47 баллов), с которым практически ноздря в ноздрю финишировала "ГАЗель NEXT 4,6" (46 баллов).

"Перспективой года" назван полноприводный "Садко NEXT" (4х4), в активе которого 50 баллов от членов жюри. Второе место у городского сочлененного низкопольного автобуса МАЗ-216 с "толкающим" приводом на колеса пассажирского полуприцепа.

Удлиненная версия седельного полуприцепа S.KO COOL SMART 16,8 габаритной длиной 16,8 метра принесла победу компании Schmitz Cargobull в номинации "прицеп/полуприцеп года". Он набрал 45 баллов против 39 баллов у занявшего второе место НЕФАЗ-93341 с откидными боковыми и задним бортами.

Спецприз за успехи в освоении российского рынка взял "КАМАЗ" (54 балла), что вполне ожидаемо: одно открытие завода каркасов кабин и начало сборки новейшего Actros IV в Набережных Челнах чего стоит! "Серебро" и 33 балла достались Группе PSA за выпуск новых моделей Peugeot и Citroёn на заводе в Калуге. А "Персоной года" эксперты выбрали Александра Зорю, коммерческого директора "Renault Trucks Россия". Ему присуждено 48 баллов за успешное возвращение французской марки на российский рынок. Всего 6 баллов ему уступил гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин.