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Рубрика: Видео

Видео: смекалка помогла вытащить повисшую над обрывом машину

Текст: Вадим Давыденко

Сила и отвага, самоотверженность и, самое главное, слаженность действий - таков рецепт спасения повисшего над пропастью автомобиля. В отличие от недавнего неудачного случая, на этот раз пришедшие на выручку добровольцы действовали на диво согласованно и спасли автомобиль c водителем, а не отправили на дно пропасти.

Фото: скриншот с www.facebook.com
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Судя по видео, владелец красной Tata Bolt был так неосторожен на горной дороге где-то в Пакистане, что автомобиль занесло и он повис над обрывом правым задним колесом. Мгновенно собравшиеся вокруг помощники выбрали единственно правильную тактику: вместо того, чтобы подталкивать нетвердо стоящую машину, они нагрузили ее своим весом и повысили сцепление с грунтовкой.

Резко потяжелевшая Tata отползла от края обрыва сначала на трех колесах, потом на четырех и вот тут-то можно и выдыхать с облегчением - опасность позади.

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