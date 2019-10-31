Видео: смекалка помогла вытащить повисшую над обрывом машину

Сила и отвага, самоотверженность и, самое главное, слаженность действий - таков рецепт спасения повисшего над пропастью автомобиля. В отличие от недавнего неудачного случая, на этот раз пришедшие на выручку добровольцы действовали на диво согласованно и спасли автомобиль c водителем, а не отправили на дно пропасти.

Судя по видео, владелец красной Tata Bolt был так неосторожен на горной дороге где-то в Пакистане, что автомобиль занесло и он повис над обрывом правым задним колесом. Мгновенно собравшиеся вокруг помощники выбрали единственно правильную тактику: вместо того, чтобы подталкивать нетвердо стоящую машину, они нагрузили ее своим весом и повысили сцепление с грунтовкой.

Резко потяжелевшая Tata отползла от края обрыва сначала на трех колесах, потом на четырех и вот тут-то можно и выдыхать с облегчением - опасность позади.