Законы ноября защитят жилье от мошенников, а Рунет от кибератак

Частные МФО не дадут кредит под квартиру

Микрофинансовым организациям (МФО) с 1 ноября запрещено выдавать россиянам займы под залог квартиры. Это предусмотрено пунктом 11 статьи 5 Федерального закона от 02.08.2019 № 271-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Вступление в силу этого документа, который призван навести порядок на рынке МФО, защитить граждан от мошенников и необдуманных финансовых решений, растянуто до 2025 года. Некоторые его положения уже начали действовать с 1 октября. Теперь пришел черед п.11 ст. 5.

Так что теперь не удастся получить кредит в микрофинансовых организациях под залог любой жилой недвижимости (нежилой можно). Также это касается собственников долей в квартирах, домах, участников долевого строительства. Норма эта введена ради самих заемщиков, чтобы их не могли ввести в заблуждение махинаторы с недвижимостью, которых люди нередко принимали за МФО. С 1 ноября настоящие микрофинансовые организации кредитов под залог жилья давать не будут. Важный нюанс: речь идет о частных МФО.

Для микрофинансовых организаций, учредители которых являются местные или федеральные власти, сделали исключение. Такие МФО смогут и дальше давать деньги до зарплаты под залог жилой недвижимости.

Без участия хозяина квартиру не продадут

С 1 ноября вступает в силу еще одна норма, которая должна защитить наше жилье от мошенников.

Речь идет о Федеральном законе от 2 августа 2019 г. N 286-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости". Вернее, об абзаце седьмом в пункте 3 его статьи 1. Сам закон начал действовать с 13 августа 2019 года. А эта новелла только с 1 ноября.

Как сообщает сайт Минэкономразвития, закон направлен "на защиту интересов граждан в случае недобросовестных действий по отчуждению принадлежащего им на праве собственности недвижимого имущества с использованием незаконно полученного ключа электронной подписи".

Новелла, которая вступает с 1 июня, содержит очень важную норму: Росреестр (его региональные управления) должен сообщить собственнику квартиру, что поступило заявление о государственной регистрации перехода, прекращения его права собственности на недвижимость, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью. То есть, квартира подарена или продана, например.

Сообщение должно быть отправлено в день получения заявления. Тогда собственник сможет вовремя сообщить, что ничего не продавал, не дарил и не собирается это делать. И в Едином государственном реестре недвижимости ничего в отношении его квартиры, дома, гаража и прочего не изменится.

Эксперты советуют через МФЦ "Мои документы" сообщить в Росреестр адрес своей электронной почты и следить за сообщениями.

"Меркурий" поднимет качество кефира и мороженого

С 1 ноября расширяется список товаров, которые будут сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами. Под эту норму теперь подпадет готовая молочная продукция.

Об этом говорится в Приказе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15.04.2019 г. № 193. Он вносит изменения в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами. Поправки в список вступили в силу 1 июля 2019 года, исключение сделали только по двум позициям. Они и начнут действовать с 1 ноября.

Оформлять необходимые документы в системе "Меркурий" теперь нужно для питьевого молока, кисломолочных продуктов (йогурта, кефира, творога и так далее), а также для мороженого. Исключение сделано для плодово-ягодного мороженого и фруктового льда.

Напомним, что ФГИС "Меркурий" (Федеральная государственная информационная система "Меркурий") - автоматизированная система для электронной сертификации товаров, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ. Благодаря "Меркурию" можно проследить весь путь, например, молока от фермы до прилавка. Оценить его качество и безопасность.

Рунет защитили от внешних угроз

С 1 ноября заработает закон, который поможет обеспечить бесперебойную работу интернета на территории нашей страны. Обезопасить его от кибератак, отключений и других внешних угроз.

Речь идет о Федеральном законе от 1 мая 2019 г. N 90-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Операторы связи, оказывающие интернет-услуги, должны установить технические средства, которые обеспечат устойчивость, безопасность и целостность работы на территории РФ сети Интернет и сети связи общего пользования. Все сведения по этим техническим средствам нужно передать в Роскомнадзор.

Как уже писала "Российская газета", если произойдут проблемы с сетью после установки техники по предотвращению угроз Рунету, операторы связи смогут сначала обратиться в Роскомнадзор с запросом на подтверждение, что этот сбой был связан с деятельностью технических средств.

Вид на жительство станет бессрочным

С 1 ноября некоторые иностранные граждане смогут получать бессрочный вид на жительство в РФ, а не на пять лет, как сейчас. Также расширен список тех, кому разрешено миновать фазу оформления разрешения на временное проживание. А последнее - выдано без учета квоты правительства РФ. Об этом говористя в Федеральном законе от 2 августа 2019 г. N 257-ФЗ.

Без учета квоты разрешение на временное проживание может быть выдано, например, иностранцам, которые женаты или замужем за российскими гражданами. А не оформлять разрешение на временное проживание (сразу получить вид на жительство) смогут, например, иностранные граждане, родившиеся в РСФСР и в прошлом имевшие гражданство СССР.

Что касается бессрочного вида на жительство, то его не смогут получить иностранцы со статусом "высококвалифицированный сотрудник" и члены их семей. Для них вид на жительство будет ограничен сроком разрешения на работу.

Госпошлина за выдачу вида на жительство вырастет до 5000 рублей (сейчас 3500 рублей). Об этом сказано в Федеральном законе от 2 августа 2019 г. N 258-ФЗ.