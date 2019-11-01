Андрей Кириленко: Здорово стоять у истоков олимпийского баскетбола 3х3

Президент Российской федерации баскетбол (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал решение предоставить мужской и женской сборной страны автоматического, без отбора, права выступить на первом в истории олимпийском турнире по баскетболу 3х3. "Пока только Россия и Китай квалифицировались в Токио-2020 двумя командами", - подчеркнул Кириленко.

Как мы уже сообщали ранее, 1 ноября на специальной церемонии в японском городе Уцуномия Международная федерация баскетбола (ФИБА) назвала по 4 мужские и женские сборные, которые автоматически квалифицируются в Токио-2020. Это лидеры рейтинга стран ФИБА по баскетболу 3х3, в нем учитываются спортивные достижения, массовость вида спорта в стране, активность национальной федерации при проведении различных домашних соревнований.

- Хочу всех поздравить: в Японии случился исторический вечер для России! На Олимпиаде в Токио - первой, где будет представлен баскетбол 3x3 - сыграют обе наших команды! Это очень круто, очень значимо и исторически важно. Может быть, сейчас масштабы этого события не чувствуются в полной мере. Но пройдет несколько лет, и это будет легче осознать, - приводит слова Кириленко пресс-служба РФБ. - Очень здорово стоять у истоков олимпийского баскетбола 3x3. Только две страны - Россия и Китай - квалифицировались на Игры в Токио напрямую двумя командами, мужской и женской. При этом мы первые в комбинированном мировом рейтинге - а это действительно дорогого стоит. Все российское движение 3x3 принимало участие в наборе рейтинговых очков. Баскетболисты по всей стране, каждый на своем уровне, необязательно на самом высоком, своим участием в турнирах зарабатывали рейтинговые очки. Эти баллы шли в российскую копилку. Каждый давал по чуть-чуть и повышал наши шансы попасть на Олимпиаду. Это общая победа.

У мужчин в Токио-2020 гарантированно выступят: Сербия (1-е место в рейтинге, 37 179 730 баллов), Россия (2-е, 30 977 940), Китай (3-е, 28 747 130) и Япония (на правах страны-организатора). При этом, хозяйки соревнований не получили автоматически места в домашнем турнире. У девушек точно сыграют Россия (1-е место в рейтинге, 12 488 367), Китай (2-е, 11 915 734), Монголия (3-е, 10 965 435) и Румыния (4-е, 10 360 445).

Андрей Кириленко, который с недавних пор руководит комиссией ФИБА по баскетболу 3х3, также поблагодарил сотрудников аппарата РФБ: "Отдельной похвалы и поздравлений заслуживают Департамент национальных сборных РФБ, его подразделение 3x3, которое проделало колоссальную работу в последние два года. Все критерии отбора, установленные ФИБА, были тщательно проанализированы и выполнены. Это - коллективная победа. Мы все очень ей рады и, естественно, теперь будем серьезно готовиться весь следующий год, чтобы максимально успешно выступить на Олимпиаде".

На грядущих летних Играх в Токио в турнире по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3 выступят по 8 мужских и женских команд. Оставшиеся путевки будут разыграны на мартовском квалификационном соревновании в Индии (по три вакансии) и в апреле на специальном отборе - по одной вакансии для стран, которые не были представлены в классическом баскетболе 5x5 на двух последних Олимпиадах.

Справка "РГ"

До Олимпиады главным международным соревнованием в баскетболе 3х3 считался Кубок мира (чемпионат мира), проводимый с 2012-го сначала раз в двухлетний цикл, а затем и ежегодно. Женская сборная России - чемпион 2017, серебряный призер 2014, 2018, наша мужская команда - бронзовый призер 2014. Причем Кубок мира 2014 был проведен в Москве. Также наши девушки - двукратные чемпионки Европы (2014, 2017).