Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

Депутат Верховной рады от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Анна Скороход расплакалась во время заседания парламента. Женщину довели до слез коллеги, не принимающие во внимание ее правки к законопроекту по разъединению активов газотранспортной системы. Соответствующее видео было опубликовано на Youtube.

"Вы знаете, такое ощущение, что у нас происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что я хочу пройти по своим правкам, значит, я хочу пройти по своим правкам" - возмутилась депутат, обливаясь слезами. В итоге правка Скороход была поставлена на голосование, но не была принята.

Накануне сообщалось, что депутат Верховной рады, также сопартиец президента Украины Владимира Зеленского, Богдан Яременко переписывался с женщиной легкого поведения прямо во время работы в сессионном зале парламента. Народный избранник обсуждал со жрицей любви условия по оказанию ему интимных услуг и их стоимость. Переписка попала в объектив фотокамер.

А за день до этого украинский парламент отметился первой в новом созыве дракой. Потасовка произошла между депутатом Николаем Скориком от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и его оппонентом из президентской партии "Слуга народа" Николаем Тищенко.