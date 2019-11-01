Кроссовер Toyota Raize начали отгружать дилерам

Пользователь Twitter из Японии опубликовал фото только что доставленных к одному из дилеров новых, еще официально не представленных кроссоверов Toyota Raize.

Как сообщалось ранее, Raize построен на модульной платформе DNGA - Daihatsu New Global Architecture и имеет "двойника" - Daihatsu Rocky, представленного на Токийском автосалоне пару недель назад. Напомним, Daihatsu - дочерняя компания Toyota.

Raize и Rocky идентичны по конструкции, отличие - в декоре: Toyota щеголяет оформлением передней части в стиле RAV4.

Под капотом Daihatsu смонтирован 1,0-литровый бензиновый 12-клапанный турбомотор мощностью 98 л.с. и крутящим моментом 140 Нм, состыкованный с вариатором. Привод - передний. В перспективе ожидается появление 6-скоростной механической КПП и привода на четыре колеса.

Официальная презентация Toyota Raize пройдет в первой половине ноября. Тогда же станут известны все подробности о новинке. Следите за публикациями.