Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Санитарные врачи Москвы призвали не покупать незамерзайку на обочинах дорог 12:20
Видео: водителя мгновенно наказали за проезд через двойную сплошную 12:00
Видео: полисмен попал в аварию, пока писал за рулем sms 09:45
Велосипедистам ограничат движение по пешеходным зонам 05:30
01.11.2019 11:00
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Toyota Raize начали отгружать дилерам

Текст: Михаил Азнавуров

Пользователь Twitter из Японии опубликовал фото только что доставленных к одному из дилеров новых, еще официально не представленных кроссоверов Toyota Raize.

Как сообщалось ранее, Raize построен на модульной платформе DNGA - Daihatsu New Global Architecture и имеет "двойника" - Daihatsu Rocky, представленного на Токийском автосалоне пару недель назад. Напомним, Daihatsu - дочерняя компания Toyota.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Toyota объявила старт продаж в России нового RAV4

Raize и Rocky идентичны по конструкции, отличие - в декоре: Toyota щеголяет оформлением передней части в стиле RAV4.

Под капотом Daihatsu смонтирован 1,0-литровый бензиновый 12-клапанный турбомотор мощностью 98 л.с. и крутящим моментом 140 Нм, состыкованный с вариатором. Привод - передний. В перспективе ожидается появление 6-скоростной механической КПП и привода на четыре колеса.

Официальная презентация Toyota Raize пройдет в первой половине ноября. Тогда же станут известны все подробности о новинке. Следите за публикациями.

Знак "Шипы": клеить или не клеить?
Почему у кроссоверов нет будущего
#Toyota