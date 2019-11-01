Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма "Аванпост"

Один из лидеров и основателей культовой ню-метал-группы Linkin Park Майк Шинода записал саундтрек к грядущему российскому фантастическому боевику "Аванпост".

"Когда режиссер фильма Егор Баранов прислал мне отрывок из фильма, у меня в голове сразу же появилась идея, какую песню я хотел бы для него записать. Напряжение и тревожная обстановка фильма мгновенно нашли отклик в моем сердце", - приводит РИА Новости слова Шиноды.

Отмечается, что песня называется fine.

Это не первая работа Шиноды в киносфере. Ранее, в частности, он участвовал в создании музыки к фильму "Рейд".

Фильм "Аванпост" выйдет 21 ноября. Сюжет развивается на фоне апокалипсиса, устроенного загадочным врагом человечества.

В актёрский состав амбициозного проекта вошли: Петр Федоров, Алексей Чадов, Константин Лавроненко, Лукерья Ильяшенко, Елена Лядова и другие.

Впечатляющий трейлер длиной почти пять минут можно посмотреть здесь.