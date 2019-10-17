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Вышел почти пятиминутный трейлер фантастического боевика "Аванпост"

Новости
    17.10.2019, 15:13
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Телеканал ТВ-3 Фото: youtube.com/ Телеканал ТВ-3
Фото: youtube.com/ Телеканал ТВ-3

Где-то между Майклом Бэем и новыми "Чужими": на YouTube-аккаунте телеканала ТВ-3 обнародован новый, почти пятиминутный фрагмент предстоящего российского фантастического-постапокалиптического боевика "Аванпост". Вполне способный местами точечно впечатлить.

Фото: "Престиж кино"
Трейлер: фантастический триллер "Иные" выйдет в России 24 октября

Большую часть ролика занимает сражение с все еще неустановленным загадочным врагом, принесшим на Землю смерть, разрушение и геноцид, после чего выжившие российские бойцы проникают в титаническое и зловещее гнездо безжалостных оккупантов.

Режиссер - Егор Баранов (трилогия "Гоголь", "Саранча"), сценарий - Илья Куликов ("Глухарь", "Страна ОЗ", "Полицейский с Рублевки").

В ролях - Петр Федоров, Алексей Чадов, Константин Лавроненко, Лукерья Ильяшенко, Елена Лядова.

Премьера - уже 21 ноября.

Первый тизер-трейлер картины, настойчиво наводящий на мысли о "Бегущем", смотрите здесь.

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