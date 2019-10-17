Вышел почти пятиминутный трейлер фантастического боевика "Аванпост"

Где-то между Майклом Бэем и новыми "Чужими": на YouTube-аккаунте телеканала ТВ-3 обнародован новый, почти пятиминутный фрагмент предстоящего российского фантастического-постапокалиптического боевика "Аванпост". Вполне способный местами точечно впечатлить.

Большую часть ролика занимает сражение с все еще неустановленным загадочным врагом, принесшим на Землю смерть, разрушение и геноцид, после чего выжившие российские бойцы проникают в титаническое и зловещее гнездо безжалостных оккупантов.

Режиссер - Егор Баранов (трилогия "Гоголь", "Саранча"), сценарий - Илья Куликов ("Глухарь", "Страна ОЗ", "Полицейский с Рублевки").

В ролях - Петр Федоров, Алексей Чадов, Константин Лавроненко, Лукерья Ильяшенко, Елена Лядова.

Премьера - уже 21 ноября.

Первый тизер-трейлер картины, настойчиво наводящий на мысли о "Бегущем", смотрите здесь.