Макгрегору вынесли приговор за избитого пожилого человека в пабе

Американский суд вынес 1 ноября приговор ирландскому бойцу UFC Конору Макгрегору, который весной нынешнего года в пабе атаковал пожилого мужчину за отказ выпить произведенный звездой ММА виски.

Инцидент произошел 6 апреля, а о нем стало известно лишь летом, после того как портал TMZ опубликовал видеоролик, на котором запечатлен этот момент. Тогда Макгрегор в пабе решил угостить всех своим виски, однако один мужчина отказался от щедрого предложения, а после настойчивых попыток бойца все же навязать ему свой напиток, в резкой форме потребовал убрать от него "это дерьмо".

Макгрегор обиделся и нанес мужчине удар, после чего его вытолкали из паба. Позже Макгрегор публично попросил прощения у потерпевшего.

На суде пожилой мужчина Десмонд Кеог сказал, что прощает бойца, и отказался от обвинений в его адрес. Сам же Макгрегор публично раскаялся в содеянном, и в итоге судья оштрафовал звезду ММА на сумму примерно в тысячу евро.