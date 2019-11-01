Нарышкин усомнился в уничтожении аль-Багдади

На самом деле, какой смысл был у американцев уничтожать (как они утверждают) неопровержимые доказательства того, что аль-Багдади ими убит? Согласитесь, на самом деле странной выглядит ситуация, когда биологические фрагменты террориста, собранные на месте спецоперации в Идлибе, находятся в руках военных США (опять же по утверждению Вашингтона). Но вместо того, чтобы после их исследования предъявить результаты анализов мировому сообществу, эти самые фрагменты топят в море.

Несмотря на хвалебные доклады президента США об успешной спецоперации американских военных по ликвидации аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб и распространенных в мировых СМИ кадрах удара по дому, где он якобы скрывался, с известной долей недоверия отнеслись к такой информации и в нашем Минобороны. Еще 27 октября, вслед за появление информации об уничтожении военными США главаря ИГИЛ, в ведомстве заявили, что "нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой "операции", каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в ее реальности и, тем более, в успехе".

В Минобороны РФ отметили, что "вся неподконтрольная сирийскому правительству территория зоны деэскалации Идлиб управляется и контролируется сирийским филиалом "Аль-Каиды" - террористической группировкой "Джабгат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ). Данная группировка всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ и любого ее представителя прямо на месте, как главных конкурентов за власть в Сирии. Поэтому спокойное пребывание на территории, подконтрольной "сирийской Аль-Каиде", бывшего лидера ИГИЛ заслуживает как минимум отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников операции".

В ведомстве также обратили внимание на следующее обстоятельство: с момента окончательного разгрома ИГИЛ сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС в начале 2018 года очередная "смерть" Абу Бакра аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе не имеет.