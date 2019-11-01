Небензя потребовал наказать виновных в избиении дипломата в Косово

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал коллег по Совету Безопасности инициировать расследование нападения полиции на сотрудников миссии ООН в Косово, в частности на российского дипломата Михаила Краснощекова. По его словам, косовские силовики вытащили Краснощекова из салона автомобиля с применением физической силы, "ударили головой о водительскую дверь, нанесли множественные удары руками, после чего применили спецсредства и наручники".

Спецназовцы преследовали цель воспрепятствовать законной служебной деятельности Краснощекова. Комиссия ООН объявила арест дипломата нарушением его иммунитета и не нашла каких-либо ошибок в его работе, передает РИА Новости. "Полагаем, что Совет Безопасности должен решительно осудить это преступление против персонала ООН", - подытожил постпред.

Напомним, Михаил Краснощеков был жестоко избит, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, в ходе спецоперации косовских полицейских, которые вторглись на север Косова и Метохии. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти. Власти непризнанной республики потребовали лишить его дипломатической неприкосновенности. Россиянин якобы "мешал проведению спецоперации".

Между тем сербские СМИ сообщили, что российский дипломат пострадал из-за того, что говорил на сербском языке.