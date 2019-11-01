Полковник ФСБ Черкалин готов вернуть государству более 6 млрд рублей

Расследование этой резонансной истории, уже окрещенной в СМИ делом трех полковников, еще не завершено. Всего прокуратура требует изъять у Черкалина и его родных в пользу государства около 6,5 миллиарда рублей. Происхождение этих активов офицер, по данным обвинения, объяснить не может.

На заседании суда в пятницу представитель Генпрокуратуры уточнил исковые требования ведомства: кроме перечисленного в заявлении имущества в доход государства теперь также предлагается обратить более 40 дорогостоящих наручных часов, не менее 15 фирменных сумок, украшения - запонки, колье, браслеты и подвески.

Адвокат Черкалина сообщил в суде, что его подзащитный исковые требования признает частично и согласен на взыскание в доход государства, цитируем "200 тысяч 500 долларов, 900 тысяч рублей, 50 миллионов 490 тысяч долларов, 1 миллиона 978 тысяч евро, 16 миллионов 145 тысяч рублей, 22 миллиона 56 тысяч долларов".

Кроме того, по словам адвоката Владимира Михайлова, его клиент согласен на конфискацию 6 миллионов 522 тысячи евро, 4 тысяч фунтов, 793 миллионов рублей, автомобиля Porsche Cayenne, наручных часов и запонок. Таким образом, всего Черкалин готов выплатить суммы и вернуть имущества на общую сумму 810 миллионов рублей, 72,7 миллионов долларов и 8,5 миллионов евро. Если полностью перевести их в национальную валюту, получится астрономическая цифра - почти 6,1 миллиарда рублей, которые, по признанию защитника, полковник получил "из не предусмотренных законом источников".

В то же время Михайлов заявил, что остальные требования Генпрокуратуры ответчик не признает. В суде адвокат также перечислил деньги имущество, которое, по мнению полковника, у него пытаются отобрать незаконно. К ним Черкалин отнес 120 тысяч рублей, около 2 тысяч швейцарских франков, а также квартиры, дома, нежилые помещения, земельные участки, парковочные места и ювелирные украшения, которые принадлежат родителям, бывшим женам и другим родственникам и близким полковника.

Напомним, что в поле зрения Генпрокуратуры теперь уже бывший начальник 2-го отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России попал в ходе проверки соответствия его расходов и заявленных полковником доходов. Быстро выяснилось, что Черкалин сообщал в контрольные органы неполные сведения о своем материальном положении, а стоимость найденного у него имущества значительно превышает официальный доход офицера. На часть незаконно полученных средств он приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников и близких. При этом общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 по 2019 год, по данным Генпрокуратуры, составил не более 55 млн рублей.

По итогам проверки надзорное ведомство направило в суд исковое заявление об обращении в доход государства 800 млн рублей, 72 млн долларов и 8 млн евро, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина. Кроме того, за ним числились пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7 тысяч 116 кв.м, 14 нежилых помещений, а также два автомобиля, которые Генпрокуратура также требовала изъять в пользу государства.

25 апреля 235-й гарнизонный военный суд отправил Черкалина под арест. Ему было предъявлено обвинение по делу об особо крупном взяточничестве и особо крупном мошенничестве. По версии следствия, офицер "с ноября 2013 по февраль 2015 года, будучи должностным лицом, находясь в Москве, получил от гражданина Назарова через посредника взятку в особо крупном размере на сумму в $850 тысяч за совершение действия и бездействие в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство".

Есть также сведения, что в 2011 году члены организованной группы, в которую входил Черкалин, ввели бизнесмена Сергея Гляделкина "в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности, что ставит под угрозу реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы". В результате, как считает следствие, Гляделкин был вынужден отдать вымогателям принадлежащую ему долю в уставном капитале некой компании на сумму не менее чем в 490 млн рублей.