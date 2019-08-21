Генпрокуратура просит изъять у полковника Черкалина имущество на 6,3 млрд

Отмечается, что прокуроры обнаружили незаконно нажитое имущество, проверив соответствие доходов и расходов бывшего начальника 2-го отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ. В ходе проверки было установлено, что Черкалин в период прохождения госслужбы в ФСБ в нарушение закона "О противодействии коррупции" предоставлял неполные сведения о доходах. Стоимость выявленного у обвиняемого имущества, по данным Генпрокуратуры, значительно превосходит его официальный доход за все годы службы.

При этом некоторые незаконно полученные средства, считают в надзорном ведомстве, полковник Черкалин потратил на приобретение имущества, впоследствии зарегистрированного на его родственников и близких.

Было подсчитано, что за период с 2005-го по 2019-й год совокупный легальный доход Черкалина и его близких составил около 55 млн рублей. Тогда как имущества за этот период эти же лица приобрели на сумму более 6,3 млрд рублей. Именно это имущество и указано в исковом заявлении Генпрокуратуры. А именно - 5 квартир, 2 загородных дома, 6 земельных участков общей площадью 7 116 кв.м., 14 нежилых помещений и 2 автомобиля. Кроме того, в доход государства прокуроры просят обратить деньги, обнаруженные в ходе следственных действий в жилище, машине и служебном кабинете полковника Черкалина. Речь идет о 800 млн рублей, 72 млн долларов и 8 млн евро.

Напомним, ранее аналогичные иски Генпрокуратура подавала с целью изъятия имущества, принадлежащего родственникам полковника МВД Дмитрия Захарченко.

В мае сообщалось, что изначально арестованный по делу о взятках полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал также фигурантом по делу о хищении 490 млн рублей.

Следственный комитет считает Черкалина причастным к мошенничеству, в ходе которого преступным образом были похищены те самые 490 миллионов рублей. Кроме того, ему вменяется получение взяток на общую сумму в 850 тысяч долларов. Под стражу по этому делу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.

По данным следствия, в 2011 году офицеры спецслужбы ввели в заблуждение главу строительной компании Сергея Гляделкина, припугнув тем, что намереваются привлечь его к уголовной ответственности. Бизнесмен в обмен на отказ от уголовного преследования согласился передать вымогателям принадлежащую ему долю в уставном капитале компании на сумму около 490 миллионов рублей. Согласно материалам дела, взятки Черкалин получал за "совершение действия и бездействия в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство".