34 извещения по Европротоколу онлайн пришло с момента начала работы сервиса

Аварию без вызова ГИБДД можно оформить за 10 минут, воспользовавшись новым мобильным приложением "Помощник ОСАГО". Об этом заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов, рассказывая о старте первого суперсервиса.

В ноль часов 1 ноября начал работать первый суперсервис по оформлению Европротокола онлайн. А уже к 12 часам зафиксировано 34 электронных извещения о ДТП.

Воспользоваться новым сервисом могут те, кто попал в аварию в пяти регионах: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в республике Татарстан. Главное в этом не то, где зарегистрирован водитель и в каком регионе он покупал полис, а именно место совершения ДТП.

Напомним, что закон об ОСАГО просто предусматривает возможность электронного оформления извещения о ДТП без всяких ограничений. Но в правилах Российского союза автостраховщиков такие ограничения установлены. Сделано это для того, чтобы обкатать новый продукт на этих регионах, выловить все ошибки, недочеты все исправить и только потом выпускать его в большое плавание. Изначально вообще предполагалось участие в этом проекте только четырех регионов.

- Мы получили обращение президента Татарстана, - пояснил Сергей Швецов. - Мы исследовали готовность Татарстана присоединиться к этому эксперименту, увидели, что республика готова, и коллективным решением расширили количество регионов до пяти.

Как сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, это самые большие регионы, где больше всего автовладельцев и автомобилей. Также это наиболее спокойные регионы в части страхового мошенничества. Здесь среднестатистические аварийность и убыточность.

- Аварийность зависит не от мощности машины, а от количества пробок, которые есть, - поясняет Игорь Юргенс. - Количество пробок в Москве, Санкт-Петребурге и Татарстане максимальное. И технические возможности здесь на высшем уровне. Доступность интернета, распространенность гаджетов, привычка населения к их использованию.

Чтобы оформить аварию без ГИБДД, то есть по Европротоколу, требуется соблюсти несколько условий. В аварии участвовали только два автомобиля, оба водителя застрахованы по ОСАГО, нет пострадавших и не причинен ущерб третьим лицам. Но чтобы оформить электронное извещение, должно быть соблюдено еще несколько условий. Оба участника должны быть согласны с обстоятельствами ДТП. И оба должны иметь учетные записи на портале Гослуслуг.

Для активных пользователей гаджетами последнее условие не проблема. Как сообщил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин, сейчас у 64 миллионов человек есть подтвержденные учетные записи на портале Госуслуг.

Само приложение интегрировано с Госуслугами не просто так, ведь любой документ надо подписывать, а электронная подпись есть далеко не у каждого. Поэтому извещение о ДТП подписывается через портал Госуслуг. Он как бы удостоверяет подпись.

Для оформления аварии достаточно, чтобы приложение было на смартфоне одного из участников. На нем извещение и будет оформляться. После того, как все данные будут заполнены, второму участнику будет направлена его версия извещения. Через портал Госуслуг он может проверить данные, там, где требуется, их дополнить и подписать, нажав соответствующую кнопку на портале.

Все. Авария оформлена. Можно разъезжаться. Десять минут, о которых говорил Сергей Швецов, не включают в себя время на споры со вторым участником об обстоятельствах ДТП. Если разногласия не решаются, то аварию надо оформлять по старинке: с заполнением бумажного бланка извещения о ДТП, в котором на обороте и будут вписаны все спорные моменты.

Надо учитывать, что при оформлении без фотофиксации можно рассчитывать на возмещение ущерба не более 100 тысяч рублей. С фотофиксацией - на полный лимит по ОСАГО - 400 тысяч. Приложение подсказывает, как и какие фотографии необходимо сделать. И сразу после этого они попадают в информационную систему АИС ОСАГО, откуда их может взять ваш страховщик.

Единственное, для чего потребуется бумага и ручка, это для рисования схемы ДТП. Ее также надо будет сфотографировать. Но, как сообщил Максим Паршин, в дальнейшем в сервисе появится новый функционал - своеобразный конструктор для отображения схемы аварии. Из предложенных элементов прямо на экране можно будет эту схему собрать.

Вообще, в дальнейшем предлагается довольно серьезно модернизировать это приложение. По словам Игоря Юргенса, пока оно не работает для КАСКО. Но в будущем, возможно, будет модернизировано и для него. А вообще в идеале, РСА стремится к тому, что с помощью приложения можно будет оформить аварию, а через несколько минут получить либо деньги, либо направление на ремонт.

Он привел в качестве примера такой зарубежный сервис "Лимонад". Там устроено все подобным образом. Но скорость оплаты зависит от репутации водителя. Если он давний клиент, то и деньги получит быстро.

По словам Сергея Швецова, "Помощник ОСАГО" не только сократит время оформления мелких ДТП водителям, но и уменьшит количество пробок на дорогах, которые из-за таких аварий образуются. Уже сейчас более половины аварий оформляются без вызова сотрудников ГИБДД.