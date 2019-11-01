В НАО работников детсада заподозрили в халатности после смерти ребенка

Региональный следком возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц центра развития ребенка - детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре, где 31 октября был убит шестилетний мальчик. Обвинения по этому делу пока не предъявлены, сообщили "РГ" в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

По данным следствия, должностные лица не обеспечили безопасность пребывания детей в дошкольном учреждении.

- В ходе расследования будет выясняться, на кого из сотрудников детского сада были возложены эти обязанности, - пояснила старший помощник руководителя регионального следкома Светлана Тарнаева.

За халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека, в УК РФ предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы и права занимать определенные должности.

Уголовное дело также возбуждено в отношении сотрудника охранного предприятия, беспрепятственно впустившего преступника в детсад во время тихого часа. Охраннику вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть ребенка.

Суд заключил под стражу 36-летнего жителя Нарьян-Мара, который подозревается в убийстве мальчика. В городе проходит церемония прощания с погибшим.