Жители Нарьян-Мара простятся с мальчиком, убитым в детском саду

В Нарьян-Маре началась церемония прощания с шестилетним мальчиком, которого 31 октября во время тихого часа в детском саду "Сказка" убил пьяный преступник.

Как сообщила администрация НАО, прощание проходит в морге Ненецкой окружной больницы. На церемонию могут прийти все жители Нарьян-Мара и округа.

Местные власти взяли на себя все расходы по организации похорон. Родным и близким мальчика оказывается необходимая помощь. Рядом с ними круглосуточно находятся психологи, неподалеку дежурит машина скорой помощи.

Сегодня городской суд арестовал жителя Нарьян-Мара, которому вскоре будет предъявлено обвинение в убийстве ребенка. Задержан и сотрудник частного охранного предприятия, беспрепятственно впустивший преступника в здание детского сада. Пьяный мужчина ударил мальчика ножом, ребенок скончался на месте.