Четыре человека объявлены в розыск после смертельной перестрелки на Дону

Четыре человека объявлены в розыск после перестрелки на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, сообщает ТАСС. В конфликте, напомним, были застрелены пять человек.

Также сегодня Ростовский областной суд оставил под стражей гендиректора сельхозкооператива "Новоселовский", где и произошла трагедия. Его считают причастным к организации перестрелки. Адвокат пытался добиться домашнего ареста, но правоохранительные органы посчитали, что он может оказать давление на свидетелей и скрыться от следствия.

22 октября на животноводческой точке около хутора Чернозубовка произошла перестрелка из огнестрельного оружия между враждующими семьями фермеров. В результате пять человек были убиты, а двое получили ранения. Причиной смертельного конфликта стал спор из-за земель сельхозназначения.