Суд оставил под стражей подозреваемого в массовой перестрелке на Дону

Ростовский областной суд признал законным постановление Ленинского суда о взятии под стражу гендиректора сельхозкооператива "Новоселовский". Его считают причастным к организации перестрелки в Орловском районе, в которой погибли пять человек. Еще двое мужчин получили ранения.

По мнению представителя прокуратуры, 39-летний мужчина, подозреваемый в организации особо тяжкого преступления, может оказать давление на свидетелей и скрыться от следствия.

В свою очередь адвокат задержанного заявил, что его подзащитный не представляет общественной опасности, ранее не был судим, и просил изменить меру пресечения на домашний арест. Однако суд оставил его под стражей до 21 декабря.

Напомним, что 22 октября на животноводческой точке около хутора Чернозубовка произошла перестрелка из огнестрельного оружия между враждующими семьями фермеров. В результате пять человек были убиты, а двое получили ранения. Причиной смертельного конфликта стал спор из-за земель сельхозназначения. Несколько человек объявлены в розыск.