Самолет с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Тюмени

Пассажирский самолет, у которого после взлета отказал левый двигатель, совершил экстренную посадку в аэропорту Тюмени. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе аэропорта "Рощино".

Напомним, у пассажирского самолета авиакомпании "Ямал", следовавшего по маршруту Тюмень-Санкт-Петербург, после взлете отказал двигатель. Как уточнили в пресс-службе перевозчика, при взлете произошел помпаж турбины, после чего левый двигатель заглох. Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета. Предварительно было решено выработать топливо, поскольку самолет не был оснащен системой экстренного сброса. Воздушный борт кружил на высоте 800 метров в районе аэропорта, экстренные службы аэропорта "Рощино" были приведены в полную готовность.

На борту находились 80 пассажиров и 6 членов экипажа. Посадка прошла штатно. Как уточняет РИА Новости, в аэропорт направлены шесть бригад скорой помощи и две бригады медицины катастроф. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас пассажиров готовят к перевозке в аэропорт.

Из-за отказа двигателя самолет встречали экстренные службы. Как уточнили ТАСС в компании-перевозчике, в связи с ЧП все самолеты авиакомпании пройдут проверку.