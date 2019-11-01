Лукашенко утвердил прогноз роста экономики Беларуси на 2020 год

"Ключевыми показателями эффективности работы правительства на 2020 год являются рост ВВП на 2,8%, экспорта товаров и услуг - 3,6%, реальных располагаемых денежных доходов населения - 2,4%, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в размере 1% к ВВП", - проинформировали в президентской пресс-службе. По ее данным, экономическая политика будет направлена на сохранение внешней и внутренней сбалансированности путем проведения "контрциклической макроэкономической, денежно- кредитной, фискальной политики".

Монетарная политика в 2020 году будет направлена "на стабилизацию инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, на уровне не более 5% ", - отметили в пресс-службе. Там уточнили, что обеспечение ценовой стабильности будет достигаться Национальным банком в режиме "монетарного таргетирования посредством контроля над объемом денежного предложения". Сбалансированному росту денежного предложения будет способствовать поддержание в реальном выражении процентных ставок в экономике на положительном уровне. Национальный банк продолжит проводить курсовую политику "в режиме плавающего курса", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в рамках перехода в среднесрочном периоде к режиму инфляционного таргетирования предусмотрены мероприятия, направленные на снижение степени участия Национального банка в торгах на внутреннем валютном рынке. "Национальный банк будет проводить операции по покупке иностранной валюты для пополнения золотовалютных резервов при устойчивом превышении ее предложения над спросом на внутреннем валютном рынке", - заявили в президентской пресс-службе. Там также подчеркнули, что решению задачи обеспечения ценовой и финансовой стабильности будет способствовать "диверсификация и укрепление структуры финансового рынка, в том числе развитие его небанковского сегмента, девалютизация экономики".

Согласно официальному прогнозу белорусских властей на 2019 год, рост ВВП должен составить 4%. Вместе с тем за январь - август рост ВВП составил 1,1%. По данным Белстата, инфляция в республике в январе - сентябре составила 3,4%. По прогнозам НББ и правительства в 2019 году инфляция планируется на уровне не выше 5%. В прошлом году инфляция в стране составила 5,6%, передает ТАСС.