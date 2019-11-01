В Гидрометцентре пообещали нестабильный ноябрь

На большей части европейской территории России средняя температура ноября ожидается около средних многолетних значений, рассказал "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Владимир Тищенко.

Но на востоке Северо-Западного федерального округа будет теплее обычного. Это касается Архангельской области и Республики Коми. Также теплым ноябрь ожидается в большинстве регионов азиатской территории страны - от Сибири до Дальнего Востока. А вот на Урале температура окажется близкой к норме.

В Москве погода в ноябре будет нестабильной и капризной. Так, по словам синоптика, после холодного начала месяца выпадет несколько дней очень теплой погоды. В середине месяца похолодает, а затем температура приблизится к норме. А норма средней ноябрьской температуры в Москве - минус 1,2 градуса. С приходом в столицу атлантического циклона из Великобритании начнется заметное потепление. Положительные температуры сменят отрицательные уже в пятницу. В понедельник, 4 ноября, воздух в столице может прогреться до +10 градусов, а в среду, 6 ноября, до +13. Ночью: 10 градусов тепла, поэтому весь выпавший снег растает.

Как сообщили в Гидрометцентре, потепление может оказаться довольно продолжительным. Оно затронет и близлежащие к Москве области, а также северо-западные регионы. Так что у автомобилистов, не успевших сменить летнюю резину на зимнюю, еще есть время, чтобы спокойно "переобуться".

Осадки на европейской территории прогнозируются в пределах нормы. Дефицит дождей ожидается только в Крыму. На азиатской территории в ряде регионов ожидается избыток осадков (например, на севере Урала и Красноярского края, в южных районах Сибири, в Амурской области).