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01.11.2019 05:00
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре пообещали нестабильный ноябрь

Текст: Ольга Игнатова
На большей части европейской территории России средняя температура ноября ожидается около средних многолетних значений, рассказал "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Владимир Тищенко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Но на востоке Северо-Западного федерального округа будет теплее обычного. Это касается Архангельской области и Республики Коми. Также теплым ноябрь ожидается в большинстве регионов азиатской территории страны - от Сибири до Дальнего Востока. А вот на Урале температура окажется близкой к норме.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

В Москве погода в ноябре будет нестабильной и капризной. Так, по словам синоптика, после холодного начала месяца выпадет несколько дней очень теплой погоды. В середине месяца похолодает, а затем температура приблизится к норме. А норма средней ноябрьской температуры в Москве - минус 1,2 градуса. С приходом в столицу атлантического циклона из Великобритании начнется заметное потепление. Положительные температуры сменят отрицательные уже в пятницу. В понедельник, 4 ноября, воздух в столице может прогреться до +10 градусов, а в среду, 6 ноября, до +13. Ночью: 10 градусов тепла, поэтому весь выпавший снег растает.

Как сообщили в Гидрометцентре, потепление может оказаться довольно продолжительным. Оно затронет и близлежащие к Москве области, а также северо-западные регионы. Так что у автомобилистов, не успевших сменить летнюю резину на зимнюю, еще есть время, чтобы спокойно "переобуться".

Осадки на европейской территории прогнозируются в пределах нормы. Дефицит дождей ожидается только в Крыму. На азиатской территории в ряде регионов ожидается избыток осадков (например, на севере Урала и Красноярского края, в южных районах Сибири, в Амурской области).

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ
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