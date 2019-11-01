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01.11.2019 05:30
Рубрика: ПДД

Велосипедистам ограничат движение по пешеходным зонам

Текст: Евгений Гайва
Движение на велосипедах, гироскутерах, электросамокатах ограничат в пешеходных зонах, а в некоторых местах вообще запретят. Такие зоны обозначат специальными знаками.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Изменения в правила дорожного движения подготовило Министерство транспорта России. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: iStock
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В целом сигвеи, гироскутеры, электросамокаты, как и ролики с велосипедами, отнесут к средствам индивидуальной мобильности. Движение на этих средствах будет регламентироваться отдельно от пешеходного движения. Например, появятся знаки "Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено".

В зонах совместного движения приоритет будет за пешеходами. Исключение предполагается сделать для детей до семи лет. Но в любом случае в местах, где будет разрешено совместное с пешеходами движение, скорость передвижения средств индивидуальной мобильности ограничат 20 километрами в час.

Ограничения коснутся и проезжей части. На средствах индивидуальной мобильности можно будет ездить по специальным велосипедным дорожкам. Если их нет, то по тротуарам. В случае, когда и тротуаров тоже нет, разрешат ехать по обочине или по правому краю дороги, но только там, где разрешена максимальная скорость 60 километров в час.