Захарова потребовала наказать виновных в инциденте с россиянином в Косово

Москва требует проведения расследования и наказания виновных в инциденте, который произошел российским сотрудником ООН Михаилом Краснощековым в Косово. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Этот один из эпизодов жизни Косова - свидетельство абсолютной незрелости косово-албанских силовых структур. Ставить в данном контексте вопросы о присоединении Косова к международным организациям - а сейчас обсуждается присоединение к Интерполу - считаем абсолютно ошибочным. Требуем расследования и наказания виновных в этом инциденте", - заявила Захарова.

Напомним, что Михаил Краснощеков был жестко избит, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, в ходе спецоперации косовских полицейских, которые вторглись на север Косово и Метохии. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти. Власти непризнанной республики потребовали лишить его дипломатической неприкосновенности. Россиянин якобы "мешал проведению спецоперации".

Отметим, что по результатам расследования, озвученным ООН, действия косовских силовиков были признаны неправомерными и нарушающими резолюцию Совета Безопасности ООН.